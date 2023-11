Vodu s Mareze prokuvati prije upotrebe

Podgorica, (MINA) – Rezultati fizičko hemijskih analiza vode sa izvorišta Mareza pokazuju da je došlo do smanjenja mutnoće vode, kazali su iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Podgorica (VIKPG).

Iz VIKPG su rekli da se preporučuje da stanovništvo, a naročito djeca, trudnice, stari i oni sa oslabljenim imunim sistemom prokuvavaju vodu prije upotrebe.

“Ili da koriste bezbjedne alternative, odnosno vodu iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja – flaširanu vodu i na odgovarajući način dopremljenu zdravstveno sanitarnu vodu iz drugog vodovodnog sistema ili izvorišta”, dodali su iz VIKPG.

