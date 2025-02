Vodosnabdijevanje tokom sezone neće biti ugroženo

Podgorica, (MINA) – Filtersko postrojenje, koje će biti izgrađeno na izvorištu Bolje sestre, značajno će unaprijediti vodosnabdijevanje crnogorskog primorja u narednoj turističkoj sezoni, saopšteno je iz Regionalnog vodovoda.

Iz tog preduzeća su rekli da će to postrojenje, čija je izgradnja započeta, dovesti do apsolutne sigurnosti u vodosnabdijevanju primorja tokom naredne turističke sezone.

Iz Regionalnog vodovoda su istakli da će izgradnja tog postrojenja obezbijediti dodatnih 100 litara po sekundi (l/s) vode za crnogorsko primorje.

„To će u značajnoj mjeri unaprijediti vodosnabdijevanje u narednoj turističkoj sezoni, naročito tokom avgusta, kada je potrošnja vode najveća“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u toku priprema sale, što podrazumijeva radove na pripremi podloge

za montažu filterskog postrojenja.

Kako su rekli iz Regionalnog vodovoda, te aktivnosti predstavljaju prvi korak ka finalizaciji projekta.

Oni su objasnili da će se priprema vode sastojati od više segmenata obrade, temeljene na nalazima prethodnih godina i mjerenjima parametara na terenu.

„Kvalitet proizvedene vode će odgovarati kvalitetu propisanom Pravilnikom o parametrima, provjeri usaglašenosti, metodama, načinu, obimu analiza i sprovođenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu“, kaže se u saopštenju.

Direktor Regionalnog vodovoda Krsto Radović rekao je da početak radova na tom projektu predstavlja veliki pomak u rješavanju dugogodišnjih problema vodosnabdijevanja na crnogorskom primorju.

„Ulažemo velike napore da svi građani u ovom području imaju uredno vodosnabdijevanje, što bez regionalnog vodovodnog sistema ne bi bilo moguće“, naveo je Radović.

Kako je kazao, izgradnjom filterskog postrojenja na izvorištu Bolje Sestre, biće povećana količina vode u distributivnom sistemu u periodu kada je to najpotrebnije.

U saopštenju se navodi da će, u cilju dugoročnog rješavanja problema snabdijevanja vodom crnogorskog primorja, Regionalni vodovod u ovoj godini pokrenuti i realizaciju projekta izgradnje još jednog postrojenja, dodatnog kapaciteta 500 l/s.

Dodaje se da će se izgradnja postrojenja, kako je predviđeno godišnjim planom rada Društva za ovu godinu, odvijati u dvije faze kapaciteta po 250 l/s.

„Ulaganjem u infrastrukturu, Regionalni vodovod ne samo da obezbjeđuje pouzdano vodosnabdijevanje, već i aktivno doprinosi razvoju turizma, jačanju turističke privrede i unapređenju kvaliteta života građana Crne Gore“, poručuje se u saopštenju.

