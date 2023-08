Vlaović: Podsticaćemo kreativnost kod djece i mladih

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo kulture i medija će sve više stvarati uslove da, kroz konkurse, podstakne razvoj kreativnosti kod djece i mladih, poručila je resorna ministarka Maša Vlaović.

Kako je iz Ministarstva saopšteno na Fejsbuku /Facebook/, Vlaović je, povodom obilježavanja Dana mladih, pozvala mlade stvaraoce da sve više razumiju, razvijaju i u svom stvaralaštvu primjenjuju zelene vještine.

“Kako bismo zajedno ostvarili značajne promjene u našem društvu ostavljajući doprinos budućnosti i prosperitetu naše”, dodala je Vlaović.

Ona je pozvala mlade novinare da otvaraju teme koje će pomoći afirmaciji Zelene agande.

“Ministarstvo će sve više stvarati uslove da kroz konkurse za mlade podstakne razvoj kreativnosti kod djece i mladih. Podsjećamo da je po prvi put raspisan konkurs u vrijednosti od 100 hiljada EUR”, rekla je Vlaović.

Ona je kazala da rade na tome kako bi Crna Gora kroz Muzej savremene umjetnosti dobila objekat koji u svojim temeljima treba da postavi Zelenu agendu kao jedan od ključnih prioriteta.

