Vlada uvela sankcije Rusiji u skladu sa odlukama Savjeta EU

Podgorica, (MINA) – Vlada je donijela odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, koje su utvrđene regulativama Evropske unije (EU) i odlukama Savjeta EU.

Vlada je tu odluku donijela na telefonskoj sjednici u četvrtak.

Iz Vlade su naveli da su te međunarodne restriktivne mjere utvrđene odlukama Savjeta EU i regulativama Unije, s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini.

U predlogu odluke objavljenom na sajtu Vlade navodi se da ona stupa na snagu danom donošenja i da će se primjenjivati do 31. jula naredne godine.

“Ako Savjet EU, prije isteka tog vremena, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta EU”, dodaje se u predlogu odluke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS