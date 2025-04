Vlada utvrdila Predlog za promjenu Ustava

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas utvrdila Predlog za promjenu Ustava Crne Gore u dijelu koji se odnosi na sastav Sudskog savjeta i odlučivanje ministra pravde u postupcima disciplinske odgovornosti sudija.

Kako je saopšteno iz Vlade, Reformskom agendom Crne Gore 2024–2027 za Instrument Evropske unije (EU) za reforme i rast predviđeno je da će Ustav biti izmijenjen do juna ove godine.

„Predložena promjena se odnosi na odredbe Amandmana VIII i IX na Ustav Crne Gore kojima se uređuje sastav Sudskog savjeta i odlučivanje ministra pravde u postupcima disciplinske odgovornosti sudija“, navodi se u saopšenju.

Ističe se da je predlog usklađen sa pravnom tekovinom EU i evropskim standardima o nezavisnosti, odgovornosti, integritetu, nepristrasnosti i profesionalnosti sudstva i tužilaštva, uključujući adresiranje već postojećih preporuka Evropske komisije (EK), mišljenja Venecijanske komisije i preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije Savjeta Evrope (GRECO).

U diskusiji je ocijenjena opravdanom potreba za promjenom navedenih ustavnih odredaba u pogledu sastava Sudskog savjeta, odnosno da većinu treba da čine sudije koje su izabrane od svih sudija, da ministar pravde ne treba biti član Savjeta, a da članovi koji nijesu sudije treba da budu izabrani na osnovu profesionalnih referenci i integriteta, te objektivnih i mjerljivih kriterijuma.

Kako je naglašeno, Vlada je uspostavljanje nezavisnog, profesionalnog i pouzdanog pravosuđa prepoznala kao strateški važno područje u daljem procesu evropskih integracija Crne Gore.

„Jer se samo nezavisno pravosuđe može smatrati krajnjim i najvažnijim garantom demokratskog funkcionisanja institucija na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou i garantom pravne sigurnosti građana“, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je donijeta Strategija reforme obrazovanja 2025–2035 i Akcioni plan za period 2025–2026. godinu.

Iz Vlade su kazali da je vizija Strategije da će se do 2035. godine obrazovni sistem u Crnoj Gori fokusirati na pristup koji stavlja učenika u centar, naglašavajući njegovu dobrobit, motivaciju i individualne potrebe.

„Škole će koristiti inovativne i interaktivne metode nastave koje razvijaju vještine bitne za lični razvoj i doprinos društvu. Obrazovne ustanove će biti inkluzivne i stimulativne, pružajući siguran prostor za učenje i visok nivo postignuća“, ističe se u saopštenju.

Kako se dodaje, u okviru školskog života, saradnja će biti ključna, uz aktivno učešće roditelja i zajednice, a nastavnici i vaspitači će biti motivisani, kompetentni i oslobođeni suvišnih administrativnih zadataka.

„Obrazovni sistem će biti fleksibilan, sa snažnom međuinstitucionalnom i međunarodnom saradnjom“, rekli su iz Vlade.

Vlada je donijela i Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora.

Na današnjoj sjednici je usvojen i Predlog o povlačenju iz skupštinske procedure amandmana Vlade na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji su utvrđeni na na sjednici 27. marta, jer je utvrđen novi predlog amandmana koji su usaglašeni sa EK.

Iz Vlade su rekli da se novim amandmanima preciznije definišu uslovi koje mora ispunjavati osoba koja se imenuje za starješinu organa uprave, kao i osobe koje obavljaju poslove iz kategorije visokog rukovodnog kadra.

„Predloženim izmjenama omogućava se nesmetano funkcionisanje sistema, na način da se pored već stečenih diploma sa VII1 nivoom kvalifikacije obrazovanja, za rukovodeća zvanja propisuje i VI nivo kvalifkacije obrazovanja, uz veći broj godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, propisivanjem dva alternativna kriterijuma obezbjeđuje se veća inkluzivnost i fleksibilnost u prepoznavanju stručnog i rukovodećeg potencijala kandidata, pri čemu je zadržan visok standard ukupnog radnog iskustva.

Iz Vlade su rekli da su izmjenama definisani i uslovi za ekspertsko-rukovodni kadar, koji pruža potrebnu strukturu za obavljanje rukovodećih i inspekcijskih poslova u državnoj upravi.

„Takođe, predloženim amandmanom omogućiće se da radna mjesta iz kategorije ekspertski kadar budu dostupna svim licima koja imaju najmanje VI nivo kvalifikacije obrazovanja, kao i viši nivo kvalifikacije obrazovanja, a ne samo licima koja imaju isključivo VI nivo kvalifikacije obrazovanja“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu kulture i medija za korišćenje zgrade zatvora u Starom Gradu Kotoru, bez naknade, na period od pet godina, uz mogućnost produženja i prihvatila Ugovor o korišćenju nepokretnosti bez naknade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS