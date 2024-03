Vlada upozorila opštine Šavnik, Budva i Andrijevica da izvrše zakonske obaveze

Podgorica, (MINA) – Vlada je skupštinama opština (SO) Šavnik, Budva i Andrijevica dala rok od deset dana da izvrše zakonom utvrđene obaveze, saopštio je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je na društvenoj mreži X naveo da je Vlada, na predlog Ministarstva javne uprave, na današnjoj sjednici usvojila odluke o upozorenju SO Šavnik, Budva i Andrijevica zbog krize lokalne vlasti u tim opštinama.

„Ovim odlukama skupštinama opstina dat je rok od deset dana da izvrše zakonom utvrđene obaveze“, pojasnio je Dukaj.

On je istakao da lokalne samouprave imaju autonomiju, ali da im to ne daje za pravo da, kako je rekao, budu neodgovorne i da nevršenjem poslova iz svoje nadleznosti ograničavaju ili ugrožavaju pravo građana na lokalnu samoupravu.

„Preduzimamo odlučne korake u cilju uspostavljanja pune funkcionalnosti opština, najprije kroz upozoravanje, da bismo izbjegli raspuštanje skupština“, naglasio je Dukaj.

On je dodao da javna uprava mora biti garant vladavine zakona i ostvarivanja prava građana.

