Vlada sa svima želi da ima prijateljski i ujednačen odnos

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore sa svim vjerskim zajednicama želi da ima prijateljski i ujednačen odnos, kazao je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović se sastao danas sa predsjednicom Jevrejske zajednice u Crnoj Gori Ninom Ofner Bokan i Vrhovnim rabinom Crne Gore Lucianom Moše Prelevićem.

Abazović je istakao da Vlada sa svim vjerskim zajednicama želi imati prijateljski i ujednačen

odnos, naglašavajući važnost konstantnog promovisanja međuvjerskog sklada i zajedništva u Crnoj Gori.

Sagovornici su, kako se navodi, razgovarali o položaju Jevrejske zajednice Crne Gore, rješenju za prevazilaženje problema u funkcionisanju i poboljšanju dalje saradnje.

