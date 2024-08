Vlada povukla amandman kojim se predviđa raspolaganje državnom imovinom do 300 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore povukla je amandman na Zakon o državnoj imovini kojim je bilo predviđeno da Vlada može, bez saglasnosti Skupštine, da raspolaže državnom imovinom u vrijednosti do 300 miliona EUR.

Kako je saopšteno iz Vlade, to je odlučeno na današnjoj telefonskoj sjednici Vlade.

Dodaje se da je Vlada donijela i Uredbu o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine javnim preduzećima Morsko dobro i Nacionalni pakrovi Crne Gore.

“Poslovi izdavanja urbanističko-tehničkih uslova iz nadležnosti Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata povjeravaju se Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za područje morskog dobra, odnosno Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore za područje nacionalnih parkova”, kazali su iz Vlade.

