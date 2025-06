Vlada: Odgođeno izjašnjenje o upisu brucoša na FCJK o trošku države

Podgorica, (MINA) – Vlada je odgodila izjašnjenje o odluci o upisu brucoša o trošku države na Fakultet za crnogorski jezik i književnost (FCJK) na Cetinju za studijsku 2025/2026. godinu dok se ne pribave potrebne informacije od Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.

“Nakon što je Vlada dobila informaciju od ministarke prosvjete, nauke i inovacija, koja je bila odsutna sa današnje sjednice, da je Agencija, na čelu sa Goranom Danilovićem, 29. aprila prošle godine reakreditovala FCJK, zatražiće se ponovno izjašnjenje svih članova”, kaže se u saopštenju Vlade.

FCJK zatražio je ranije danas od premijera Milojka Spajića da objasni javnosti da li on i njegov kabinet stoje iza odluke Vlade da se ne usvoji predlog o upisu brucoša o trošku države na FCJK i da li je ta odluka konačna.

Sjednica Skupštine bila je prekinuta, na zahtjev Demokratske partije socijalista, dok Vlada ne odgovori da li je odbijen predlog o upisu brucoša o trošku države na FCJK.

