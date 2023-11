Vlada Japana donirala preko 110 hiljada EUR barskoj bolnici i vrtiću u Mojkovcu

Podgorica, (MINA) – Vlada Japana donirala je preko 110 hiljada EUR Opštoj bolnici (OB) Bar i predškolskoj ustanovi „Jevrosima Jevra Rabrenović“ iz Mojkovca za nabavku opreme i poboljšanje infrastrukture u tim ustanovama.

Donatorski ugovor između Ambasade Japana, OB Bar i Predškolske ustanove “Jevrosima Jevra Rabrenović” potpisan je danas u Vili Gorica u Podgorici.

Ambasador Japana Akira Imamura kazao je da japanska Vlada donirala 62,5 hiljada EUR barskoj bolnici za kupovinu bipolarnog resektoskopa.

„Ovaj ključni dodatak poboljšaće urološke intervencije, direktno doprinoseći ukupnom poboljšanju zdravlja lokalnog stanovnistva u skladu s nacionalnim programom za rano otkrivanje raka bešike i prostate“, kazao je Imamura na konferenciji za novinare.

On je rekao da vjeruju da jačanjem infrastrukture zdravstva mogu pospješiti zdraviju i prosperitetniju zajednicu i osigurati da su osnovne medicinske usluge lako dostupne onima kojima su potrebne.

Imamura je kazao da je druga donacija, vrijedna 51,4 hiljade EUR, upućena predškolskoj ustanovi „Jevrosima Jevra Rabrenović“ iz Mojkovca.

„Ta inicijativa ima za cilj poboljšanje sigurnosti djece koja pohađaju ustanovu, pružajući im sigurno i podsticajno okruženje“, kazao je Imamura.

Prema njegovom riječima, taj projekat će omogućiti sigurne i bezbrižne uslove za rani razvoj najmlađih.

Imamura je rekao da je Amabasada Japana podržala brojne projekte u crnoj Gori, u okviru Projekata za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) koje japanska Vlada sprovodi u Crnoj Gori od 1998. godine.

„Sa dosadašnja 53 projekta u ključnim sektorima, poput obrazovanja, zdravstva, zaštite životne sredine i socijalne zaštite, ostajemo predani podršci razvoja Crne Gore“, poručio je Imamura.

On je zahavlio predstavnicima opština Bar i Mojkovac na podršci na projektima i poželio im uspješnu realizaciju.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun je, u ime tog resora, zahvalio Vladi Japana na donaciji.

On je kazao da je to još jedna potvrda prijateliskih odnosa dvije zemlje, koje u kontinuitetu prati konstruktivan dijalog na visokom nivou.

Šimun je kazao da će donacija OB Bar doprinijeti bezbjednijem sprovođenju uroloških operativnih zahvata u toj zdravstvenoj ustanovi.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović kazala je da ukupan iznos japanske pomoći Crnoj Gori dosad iznosi preko 43 miliona EUR što je, kako je rekla, najbolji pokazatelj dobre saradnje između dvije države.

Ona je zahvalila Vladi Japana na tome što ih je, kako je navela, prepoznala kao pouzdanog partnera.

„Vjerujem da ćemo, ne samo ovom, nego i budućim donacijama unaprijediti kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa u Crnoj Gori“, rekla je Jakšić Stojanović.

Direktor OB Bar Igor Karišik rekao je da će, zahvaljujući donaciji Vlade Japana, ta ustanova uspjeti da nabavi savremenu medicinsku opremu i time značajno unaprijedi usluge urološke hirurgije i poboljša kvalitet i bezbjednost izvođenja uroloških procedura.

Potpredsjednica Opštine Bar Tanja Spičanović kazala je da je oprema od velikog značaja za tretman uroloških pacijenata, ne samo sa područja Opštine Bar već i južne regije.

„Ulaganje u oblasti zdravstva obrazovanja i socijalnie zaštite ranjivih grupa, dostojno je svake hvale. Donacija daje značajan doprinos lokalnoj zajednici u zadovoljavanju osnovnih potreba stanovništva, što je prioritet lokalne uprave“, rekla je Spičanović.

Predsjednik Opštine Mojkovac Vesko Delić i direktorica predškolske ustanove “Jevrosima Jevra Rabrenović”, Vukica Bulatović, zahvalili su na donaciji i na tome što je Vlada Japana prepoznala značaj te institucije za lokalnu zajednicu.

