Vlada donijela odluku o upisu brucoša na FCJK o trošku države

Podgorica, (MINA) – Vlada je donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost (FCJK) za studijsku 2025/2026. godinu, koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Iz Vlade su rekli da je odluka donijeta na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova.

“Vlada je danas na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na FCJK za studijsku 2025/2026. godinu, koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se odlukom određuje 40 studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na FCJK.

