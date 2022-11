Vlada bez povjerenja nema pravo da uvodi Crnu Goru u Otvoreni Balkan

Podgorica, (MINA) – Manjinska Vlada, koja je izgubila povjerenje Skupštine i zapostavila evropske obaveze, nema pravo da uvodi Crnu Goru u Otvoreni Balkan, i to u trenutku kada država nema funkcionalne institucije, poručila je građanska aktivistkinja Dina Bajramspahić.

Ona je agenciji MINA, komentarišući Analizu o prednostima i manama učešća u Otvorenom Balkanu, kazala da je postojala obaveza da se ta regionalna inicijativa proanalizira iz svih uglova na kompetentan način, uz ekspertsku podršku.

„Budući da ministri iz URA-e i Socijalističke narodne partije slijepo insistiraju na ovome, ne rukovodeći se interesima države Crne Gore“, navela je Bajramspahić.

Ona je ukazala da je nadležnost da, u koordinaciji sa resorima razmotri inicijativu i iznese stav i ponudi Vladi, bila na potpredsjednici Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarki evropskih poslova Jovani Marović, koja je podnijela ostavku na te funkcije.

Bajramspahić je rekla da je, kada je Marović ponudila Vladi stručnu i nepristrasnu analizu, ministar pravde uradio sve da uguši činjenice i da spriječi temeljno bavljenje tom temom.

„U Vladi u kojoj se ne baštini pluralizam mišljenja niti se uvažava stručni pristup, Marović je ostala usamljena u odbrani principa i profesionalizma, i kao društvo treba da zapamtimo njen doprinos javnom interesu“, istakla je Bajramspahić.

Kako je kazala, pokušaj dijela Vlade da analizu cenzurišu i upodobe svojim političkim interesima, samo je vrhunac u nečemu što je praksa Vlade bila i do sada.

„Manjinska Vlada, koja je izgubila povjerenje Skupštine, izgubila četiri ministra, zapostavila evropske obaveze, i to u trenutku kada Crna Gora nema funkcionalne institucije i stanje se pogoršava iz dana u dan, nema nikakvo pravo da uvodi Crnu Goru u Otvoreni Balkan“, poručila je Bajramspahić.

Ona je rekla da se Vlada ni do sada nije vodila stručnim kriterijumima u donošenju odluka, već isključivo uskostranačkim, zbog čega, kako je kazala, uživa podršku manje od tri odsto građana.

Bajramspahić je navela da je jedna od manipulacija koji uporno nameću da se svako ko je protiv „Otvorenog Balkana“ nacionalista koji je za izolaciju Crne Gore, za njenu „zatvorenost i začaurenost“.

„To je čista neistina i podmetanje. Crna Gora je članica oko 50 regionalnih inicijativa i nikad nije bila ocijenjena negativno u vezi sa međususjedskom saradnjom. Drugim riječima, Crna Gora je već otvorena i kooperativna“, naglasila je Bajramspahić.

Prema njenim riječima, Otvoreni Balkan je igralište za autoritarne vođe Balkana, koji formiraju svoju teritoriju prema kojoj neće biti prevelikih barijera za protok roba.

„Ali neće biti ni vladavine prava, ljudskih prava i slobode medija, evropskih standarda, ni prepreka za korupciju i kriminal. To je pristup „ekonomija bez demokratije“, dodala je Bajramspahić.

Kako je navela, lideri su zamislili da će na samitima potpuno slobodno donositi odluke, bez ikakvih konsultacija sa javnošću, bez participativnog odlučivanja građana kojih se to tiče.

Bajramspahić je ukazala da je opozicija i u Albaniji i u Sjevernoj Makedoniji protiv Otvorenog Balkana „jer dobro razumiju šta je iza fasade“.

Ona je rekla da članice Otvorenog Balkana nijesu uspješne u procesu evropske integracije, niti im je to prioritet, kao i da je Srbija blizu toga da joj pregovori budu potpuno blokirani, što je zvanično saopšteno iz vrha EU.

„To su upravo glavni razlozi zašto toliko i insistiraju na ovom projektu kojim zaobilaze EU i koji im omogućava da sačuvaju svoju vlast, a da ne sprovode reforme“, rekla je Bajramspahić.

Ona je podsjetila da je Crna Gora u okviru pregovaračkog procesa s EU odavno otvorila četiri poglavlja koja se odnose na četiri osnovne slobode kojima se primarno bavi Otvoreni Balkan, dok učesnice te inicijative nijesu otvorile nijedno.

„Iz toga jasno proizilazi pitanje: zašto bismo se harmonizovali sa onima koji su u lošijoj poziciji od nas i to van okvira koji već postoje a koji su pod okriljem EU? Berlinski proces već pruža više nego dovoljno mogućnosti a može se i dodatno usavršavati“, istakla je Bajramspahić.

On je poručila da ekonomska isplativost, kao bajka kojom se maše a koja nije utemeljena u stvarnosti, nije jedino pitanje i ne smije da bude jedini kriterijum prilikom razmatranja inicijative Otvoreni Balkan.

„Iako se tvrdi da je OB donio ogromne benefite, zaboravlja se da Albanija i Sjeverna Makedonija nisu ratifikovale nijedan sporazum, što najbolje govori o tome da su pozitivni trendovi kumulativno rezultat brojnih drugih faktora i inicijativa“, navela je Bajramspahić.

Kako je dodala, druga najčešća manipulacija je kada se izazovi koje bi Crna Gora imala u otvorenom regionalnom tržištu, poistovjećuju sa otvorenošću u EU.

„Pri tom se ne spominje da bi u ovom drugom slučaju Crna Gora imala pristup ogromnim strukturnim fondovima, kojima bi mogla da nadoknađuje sve gubitke zbog svoje nekonkurentnosti“, rekla je Bajramspahić.

Ona je kazala da, ako je vladajućoj većini toliko stalo do jedinstvenog regionalnog tržišta i regionalne ekonomske integracije, parlamentarna većina treba da što prije ratifikuje sporazume iz Berlinskog procesa koji to operacionalizuju.

„Crnogorska Skupština treba da preuzme liderstvo i bude prva u regionu koja će to učiniti“, poručila je Bajramspahić.

Ona smatra da Crna Gora nema dovoljno administrativnih kapaciteta ni za pristupne pregovore sa EU, a kamoli za „rasplinjavanje na balkanske stranputice“.

Bajrampsahić je ukazala da je stanje najgore u dva ključna poglavlja, 23 – koje vodi Ministarstvo pravde, i 24 – koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

„Pa se postavlja pitanje sa kojim pravom ova vladajuća većina koja nije završila svoje prioritetne obaveze, želi da Crnu Goru uvuče u sporedni kolosjek“, dodala je Bajrampsahić.

Ona smatra da će inicijativa Otvoreni Balkan da zada konačan udarac, kako je kazala, već konstantnom nazadovanju Crne Gore.

