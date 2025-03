Visok rizik za zloupotrebu sporazuma za pranje novca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) saopštila je da postoji visok rizik da bi sporazum sa Vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) mogao biti zloupotrijebljen kao kanal za pranje novca.

“Postoji izuzetno visok rizik da bi Sporazum sa Vladom UAE, koji premijer Milojko Spajić planira da potpiše do kraja ove sedmice, mogao biti zloupotrijebljen za pranje novca, jer podaci o stvarnim vlasnicima kompanija registrovanih u toj državi nisu dostupni javnosti”, rekli su iz MANS-a.

Kako su naveli, primjer koji jasno ilustruje ovaj problem je slučaj sina bivšeg predsjednika Crne Gore, Mila Đukanovića, Blaža Đukanovića.

“Naime, MANS je, na osnovu Pandora papira, otkrio da je mlađi Đukanović osnovao firmu Victoria Bridge Corporation na Britanskim Djevičanskim Ostrvima. Advokatska kancelarija Alcogal je 9. decembra 2016. poslala dokumentaciju za osnivanje ćerke kompanije Đukanovićeve firme na adresu Prudenter Group Dubai koja pruža usluge registrovanja firmi u Emiratima. Međutim, zbog nedostupnosti registara kompanija u UAE, nije moguće utvrditi da li je ta kompanija zaista registrovana, niti ko su njeni stvarni vlasnici”, dodali su iz MANS-a.

Iz te NVO su kazali da UAE imaju čak 39 različitih registara kompanija, od kojih mnogi uopšte nijesu dostupni javnosti.

“Štaviše, čak i javno dostupni registri često ne sadrže informacije o stvarnim vlasnicima, već samo o formalnim direktorima firmi, čija je uloga da prikriju identitet pravih vlasnika. Zbog toga je praktično nemoguće provjeriti ko zaista stoji iza kapitala koji dolazi iz Emirata”, upozorili su iz MANS-a.

Imajući u vidu ovaj primjer, kako su kazali iz MANS-a, jasno je koliko je opasan sporazum koji Spajić planira da potpiše sa Vladom Emirata.

U tom slučaju, crnogorska Vlada ne bi imala ni elementarne mehanizme da provjeri ko su stvarni vlasnici firmi koje bi u Crnoj Gori dobile povlašćen status i mogle da kupuju državno zemljište bez tendera.

“Naime, sporazumom je predviđeno da Vlada Emirata odredi kompanije čiji projekti će imati povlašćen status u Crnoj Gori, a da crnogorska Vlada na to daje saglasnost. Međutim, sporazumom nije definisano na osnovu kojih kriterijuma će Crna Gora davati tu saglasnost, niti koje informacije će joj Emirati dostavljati o investitorima koje predlažu”, poručili su iz MANS-a.

Sporazum, kako su naveli, dodatno predviđa mogućnost da kapital za projekte obezbjeđuju i treće strane, ali nije precizirano da li crnogorska Vlada daje saglasnost i na te investitore, niti postoje definisani kriterijumi i mehanizmi za provjeru porijekla takvog kapitala, što dodatno povećava rizik od unošenja nezakonito stečenog novca u zemlju.

“Dodatno zabrinjava što sporazum oslobađa Vladu UAE bilo kakve odgovornosti ukoliko investitori koje ona predloži ne ispune svoje obaveze ili budu uključeni u nezakonite aktivnosti. To znači da bi crnogorska Vlada ostala potpuno nezaštićena u slučaju da kompanije zloupotrijebe povlašćeni status za finansijske ili druge kriminalne aktivnosti”, upozorili su iz MANS-a.

Iz MANS-a su istakli da međunarodni izvještaji ukazuju na minimalnu saradnju Emirata sa drugim državama u slučajevima koji se odnose na otkrivanje stvarnih vlasnika kompanija i oduzimanje nezakonito stečenog kapitala.

