Više naselja u Podgorici bez vode

Podgorica, (MINA) – Više naselja u Podgorici je bez vode zbog kvara na ventilu na vodoizvorištu Mareza, kazali su iz preduzeća Vodovod i kanalizacija (VIKPG).

Iz tog preduzeća su rekli da je do prekida u vodosnabdijevanju došlo na području Mareze, Tološa, dijela Komana, Gornje Gorice, Donje Gorice, Bera, Grbavaca, Dajbaba i Botuna.

Kako su dodali, bez vode su ostali i potrošači na području Zete, Bloka 5, Bloka 6 i Bloka 9, u dijelu grada Preko Morače, Malog Brda, centra grada i Zabjela.

Iz VIKPG su u saopštenju naveli da su ekipe na terenu i da će uložiti sve napore kako bi se što prije uspostavilo uredno vodosnabdijevanje u tim djelovima grada.

