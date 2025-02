Vidljivi pomaci Crne Gore u vladavini prava

Podgorica, (MINA) – Nizozemska snažno podržava evropsku perspektivu Crne Gore, kazao je ambasador te države Martajn Elhersm i dodao da su vidljivi pomaci koje je država napravila u u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Momo Koprivica, sastao se danas sa Elhersmom.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz kabineta Koprivice, razgovarano o aktuelnim reformskim procesima, evropskim integracijama Crne Gore i unapređenju bilateralne saradnje između dvije države.

Elhersm je pohvalio reformske napore Crne Gore, posebno u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije, koji su ključni za dalji napredak na evropskom putu.

On je, kako se dodaje, istakao da Nizozemska snažno podržava evropsku perspektivu Crne Gore i da je spremna da pruži ekspertsku i tehničku pomoć u implementaciji neophodnih reformi.

„Naglasio je da su vidljivi pomaci koje je Crna Gora ostvarila u proteklom periodu, posebno u jačanju nezavisnih institucija i unapređenju pravnog okvira, te da Nizozemska insistira na merit pristupu“, dodaje se u saopštenju.

Koprivica upoznao je ambasadora sa dosadašnjim rezultatima rada Vlade u ključnim oblastima, naglašavajući odlučnost u sprovođenju reformi koje će osigurati funkcionalnost pravosudnog sistema, efikasniju borbu protiv korupcije i transparentnije institucije.

On je istakao da je Vlada posvećena ispunjavanju privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24, koja su ključna za dalji napredak u pregovorima sa Evropskom unijom.

Koprivica je rekao da je zahvaljujući pravosudnim imenovanjima, reformi pravosudnog, antikorupcijskog i medijskog zakonodavstva, donošenju Strategije za borbu protiv korupcije i izuzetnim rezutatima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), dobijen pozitivan Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila.

On je dodao da se nastavilo i sa reformom antikorupcijskog i krivičnog zakonodavstva, što, kako je rekao Koprivica, potvrđuje kontinuitet reformskog rada koji ne smije stati nakon pozitivnih ocjena Evropske komisije.

Koprivica je rekao da je Vlada posvećena značajnom unapređenju uslova za rad pravosuđa, i da je opredijelila 1,2 miliona EUR za dovršetak adaptacije stare zgrade Vlade za potrebe SDT-a i Specijalnog policijskog odjeljenja.

On je naveo i da su u budžetu za ovu godinu obezbijeđena sredstva za značajno uvećanje zarada nosiocima pravosudnih funkcija.

„Osim toga planirano je i rešavanje gorućih problema u vezi prostornih kapaciteta ostalih pravosudnih organa“, rekao je Koprivica.

Navodi se da je on upoznao Elhersma sa tim da je radna grupa izradila Nacrt zakona o pravosudnoj policiji.

To je, kako je dodao, veliki projekat od izuzetnog značaja za osiguranje bezbjednosti pravosudnih objekata, pravosudnog kadra i drugih učesnika u postupku.

„Sagovornici su se saglasili da je neophodno nastaviti sa intenzivnim reformama u cilju postizanja opipljivih rezultata u oblasti vladavine prava i jačanja institucionalnog okvira“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Koprivica i Elhersm razgovarali i o mogućnostima unapređenja saradnje između Crne Gore i Nizozemske kroz projekte podrške reformama u pravosuđu i jačanju kapaciteta institucija nadležnih za borbu protiv korupcije.

Koprivica je, kako se dodaje, zahvalio Elhersmu na kontinuiranoj podršci Nizozemske Crnoj Gori i izrazio uvjerenje da će se uspješna saradnja nastaviti u cilju zajedničkog doprinosa jačanju demokratskih institucija i ubrzanju evropskog puta države.

