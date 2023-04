Verifikovani mandati odbornicima, sjutra biraju novo rukovodstvo Glavnog grada

Podgorica, (MINA) – Konstitutivna sjednica Skupštine Glavnog grada prekinuta je nakon verifikacije mandata novim odbornicima, a novi predsjednik lokalnog parlamenta, kao i gradonačelnik Podgorice, biće izabrani sjutra.

Sjednica će biti nastavljena sjutra u devet sati.

Odbornik Građanskog pokreta URA Luka Rakčević kazao je da je uvjeren da će novi saziv raditi na dobro svih građana Podgorice.

„U ime parlamentarne većine, stav svih partija koje je čine jeste da ovu sjednicu treba prekinuti, i da se sjutra na toj sjednici u devet sati bira nova predsjednica Skupštine, shodno dogovoru parlamentarne većine“, rekao je Rakčević.

On je kazao da će sjutra, nakon završetka konstitutivne sjednice, zakazati novu kako bi izabrali gradonačelnicu i njene zamjenike.

„Upućujem molbu da se ova sjednica nakon verifikacije mandata prekine i da na sjutrašnjim sjednicama biramo novo rukovodstvo Glavnog grada“, rekao je Rakčević.

Aktuelni gradonačelnik Ivan Vuković kazao je da će danas do kraja dana podnijeti ostavku.

„Molim većinu da u tom roku izaberemo novog gradonačelnika, kako Glavni grad ne bi ušao u probleme. Moja sugestija je da parlamentarna većina već sjutra pristupi izboru novog gradonačelnika, a ja novom gradonačelniku unaprijed čestitam“, rekao je Vuković.

Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zahvalio je dosadašnjoj vlasti na korektnom odnosu.

U novom sazivu gradskog parlamenta koalicija oko Demokratske partije socijalista imaće 24 odbornika, Pokret Evropa sad (PES) 13, koalicija okupljena oko DF-a 11, koalicija oko Demokrata šest, a URA četiri odbornička mandata.

Očekuje se da nova predsjednica Skupštine Glavnog grada bude nositeljka liste Za budućnost Podgorice, Jelena Borovinić Bojović, a gradonačelnica funkcionerka PES-a Olivera Injac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS