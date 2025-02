Veljić uhapšen zbog prijetnji Preleviću

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su Predraga Veljića (58), zbog prijetnji fotoreporteru Libertasa Savu Preleviću.

Iz Uprave policije je saopšteno da je Veljić uhapšen po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, zbog počinjenih prekršaja iz člana 7 i 8 Zakona o javnom redu i miru.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica preduzeli su mjere i radnje iz svoje nadležnosti povodom događaja od srijede, a u vezi sa navodima iz novinskog teksta objavljenog u medijima, koji se odnosio na prijetnje P.V. upućene fotoreporteru medija Libertas press, S.P”, navodi se u saopštenju.

