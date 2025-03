Veliki požar na Žabljaku kod sela Ninkovići

Podgorica, (MINA) – Veliki požar izbio je danas na teritoriji opštine Žabljak, kod sela Ninkovići, a vatrena stihija potpomognuta vjetrom brzo se širi prema borovoj šumi i prijeti da dođe do granice nacionalnog parka.

Kako javlja Televizija Vijesti, vatrogaci su uspjeli da spasu ugrožene kuće, a dva manja pomoćna objekta su izgorjela.

Drago Popović iz Službe zaštite i spašavanja Žabljak kazao je da im je nešto poslije 14 sati prijavljeno da je izbio požar na području između zaseoka Međužvalje i sela Ninkovići.

“Ugroženo je bilo dosta stambenih objekata, ali reakcijom vatrogasaca uspjeli smo da ih odbranimo. Dva manja pomoćna objekta su izgorjela”, kazao je Popović.

On je, kako prenosi portal Vijesti, rekao da zasad uspijevaju da odbrane objekte, ali se požar širi prema Crnom vrhu iznad sela Ninkovići koji je obrastao gustom borovom šumom.

“Najneophodnija bi bila pomoć iz vazduha, tako da smo u kontaktu sa Direkotratom da to bude spremno za ujutro, ako se situacija ne smiri”, kazao je Popović.

