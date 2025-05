Većina građana podržava koncept Crne Gore kao ekološke države

Podgorica, (MINA) – Većina građana formalno podržava koncept Crne Gore kao ekološke države, ali se broj onih koji u njega u potpunosti vjeruju blago smanjuje, pokazala je analiza “Crna Gora, ekološka država: 30 godina (ne)promijenjene svijesti”, koju je pripremila Građanska alijansa (GA).

Jedan od zaključaka analize, koja objedinjuje podatke iz istraživanja sprovedenih od 1991. do 2021. godine, jeste da raste broj “djelimičnih pristalica” ekološke države.

To, kako su rekli iz GA, pokazuje da je ekološka državnost i dalje percipirana kao poželjna, ali i da građani postaju oprezniji u procjeni njene realne primjene.

Iz GA su rekli da podaci pokazuju da, iako preko 80 odsto građana ne želi da se priroda ugrožava radi ekonomske koristi, izostaje njihovo konkretno učešće u akcijama čišćenja i selektivnom odlaganju otpada.

“Tako je procenat onih koji bi redovno učestvovali u akcijama čišćenja, između 1994. i 2021. godine opao sa 38,5 odsto na zabrinjavajućih 22”, istakli su iz GA.

Oni su naveli da manje od 30 odsto ispitanika redovno razvrstava otpad, što ukazuje na to koliko je važno unaprijediti infrastrukturu i edukovati stanovništvo kako bi se principi preveli u praksu.

“Ispitanici uglavnom smatraju da je zaštita životne sredine zajednička obaveza države, privrede i građana. Skoro tri četvrtine podržava uvođenje strožih mjera poput ekološke policije i novčanih sankcija, što ukazuje na sve veću spremnost javnosti za jaču regulaciju”, navodi se u saopštenju.

Iz GA su kazali da se ekološke teme, prema percepciji javnosti, i dalje nalaze u sjenci dnevne politike i drugih društvenih problema.

Prema njihovim riječima, većina građana smatra da je pokrivenost ekoloških pitanja u medijima nedovoljna, iako istovremeno ne navode ekologiju kao najviši prioritet.

“NVO sektor intenzivno sarađuje s državnim institucijama, ali se ekologija u cjelini rjeđe spominje od tema poput korupcije ili socijalne zaštite”, kazali su iz GA.

Iz te nevladine organizacije su rekli da analize na lokalnom nivou pokazuju da opštine u Crnoj Gori i danas vode glavnu borbu s komunalnim pitanjima – kvalitet i dostupnost vode, odvoz otpada i kanalizaciona infrastruktura.

“U novijim istraživanjima (poslije 2015. godine) primijetan je porast svijesti o klimatskim izazovima. Oko 75 odsto ispitanika smatra prelazak na obnovljive izvore energije neophodnim, ali je razumijevanje pojma “pravedna energetska tranzicija” još na niskom nivou”, ističe se u saopštenju.

Istovremeno, kako se dodaje, stavovi prema zatvaranju industrije uglja su podijeljeni, posebno u lokalnim zajednicama koje ekonomski zavise od takvih postrojenja.

