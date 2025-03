Veća dostupnost ljekova za Crnu Goru i region

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu kroz program nestašice kritičnih ljekova biće omogućena veća dostupnost medikamentima, što je važan korak ka stabilizaciji snabdijevanja farmaceutskim proizvodima, saopštila je evropska komesarka za pripravnost i odgovor na krizne situacije Hadj Lahbib.

Lahbib je u razgovoru sa crnogorskim ministrom zdravlja Vojislavom Šimunom u Briselu, pozvala Crnu Goru da se kao dio programa EU4Health, uključi u zajedničke nabavke ljekova sa državama članicama Evropske unije (EU).

Šimun je, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, sa Lahbib razgovarao o ključnim temama iz te oblasti, sa posebnim fokusom na dostupnost ljekova, jačanje zdravstvenih kapaciteta i dalju saradnju sa EU.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da je Lahbib rekla da će EU nastaviti da podržava Crnu Goru kroz različite mehanizme saradnje.

“Kroz program nestašice kritičnih ljekova /Critical Medicine Shortages/, Crnoj Gori i čitavom regionu Zapadnog Balkana biće omogućena veća dostupnost ljekova, što predstavlja važan korak ka stabilizaciji snabdijevanja farmaceutskim proizvodim”, rekla je Lahbib.

Ona je naglasila i da Evropska zdravstvena agencija za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize sprovodi studiju farmaceutske politike za Zapadni Balkan, čiji će rezultati biti dostupni u aprilu.

Ta studija, kako se dodaje, poslužiće kao osnova za definisanje konkretnih mjera koje će doprinijeti jačanju lanaca snabdijevanja ljekovima, unapređenju saradnje i daljem razvoju zdravstvenih sistema u regionu.

Navodi se da je Lahbib pozvala Crnu Goru da se kao dio programa EU4Health, uključi u zajedničke nabavke ljekova sa državama članicama EU.

Ona je kazala da će uskoro biti objavljeni i pozivi koji se odnose na obuke za upravljanje zalihama, kriznog odgovora, razvoja novih tretmana i unapređenja nadzora nad zaraznim bolestima.

Lahbib je pozvala Šimuna da Crna Gora iskoristi te prilike i aktivno učestvuje u predstojećim pozivima u okviru ovog programa.

Šimun je istakao da Crna Gora, kao malo tržište, često nailazi na izazove u nabavci ljekova, ali da je prioritet Ministarstva zdravlja da osigura pacijentima najsavremeniju terapiju.

On je, kako se dodaje, naglasio da je u septembru prošle godine u Crnoj Gori prvi put primijenjena genska terapija, što predstavlja značajan napredak u liječenju rijetkih i teških oboljenja.

„Spremni smo da budemo aktivan dio evropske zdravstvene zajednice i našim pacijentima omogućimo pristup najsavremenijim imunološkim, onkološkim i hormonskim terapijama“, kazao je Šimun.

Šimun je, kako se navodi, upoznao Lahbib da je, uz podršku EU, u Crnoj Gori izgrađen Javno-zdravstveni operativni centar za vanredne situacije.

Taj operativni centar je, kako je istakao, opremljen savremenom medicinskom opremom, sa raspoloživim ljudskim resursima, ali i da je za njegovu punu funkcionalnost neophodna dodatna stručna pomoć EU.

“Ovaj centar je od posebne važnosti i za ispunjavanje trećeg mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 28 – Zaštita potrošača i zdravlja”, navodi se u saopštenju.

Šimun je poručio da će Ministarstvo zdravlja nastaviti intenzivne aktivnosti u cilju jačanja zdravstvenog sistema i unapređenja dostupnosti kvalitetnih medicinskih usluga za sve građane.

U tom smislu, kako je istakao, ekspertska podrška EU bila od velikog značaja, posebno u oblasti mentalnog zdravlja, kao i za realizaciju projekta koji Ministarstvo zdravlja realizuje u saradnji sa Montefarmom, a odnosi se na skladištenje, distribuciju i praćenje ljekova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS