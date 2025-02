VDT: Nakon utvrđivanja svih činjenica biće saopšteni detalji događaja na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Pred Višim državnim tužilaštvom (VDT) u Podgorici i dalje se vodi postupak izviđaja povodom masovnog ubistva na Cetinju koje se dogodilo 1. januara, a detalji događaja biće saopšteni nakon utvrđivanja svih činjenica, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Iz podgoričkog VDT-a su kazali da se u okviru postupka izviđaja sprovode brojne i sveobuhvatne dokazne radnje.

Oni su rekli da su izdate naredbe za obdukciju tijela svih 13 stradalih osoba, naredba za pretresanje stambenog objekta i pomoćnih prostorija koje je koristio Aco Martinović, kao i naredba Forenzičkom centru za vještačenje elektronskih uređaja koje je on koristio.

„Izdate su naredbe za izuzimanje listinga komunikacija, za biološko – DNK vještačenje, balističko, trasološko i hemijsko vještačenje – utvrđivanje prisustva GSR čestica i prisustva barutnih čestica“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je izdata i naredba za vještačenje koncentracije alkohola u krvi kod Martinovića, kao i da je saslušano više osoba u svojstvu svjedoka, a sve u cilju utvrđivanja svih činjenica tog događaja.

Iz VDT-a u Podgorici su rekli da će, nakon prikupljanja neophodnih informacija i dobijanja rezultata svih traženih vještačenja i analiza, javnost biti obaviještena o utvrđenim okolnostima.

„Kada je riječ o eventualnom postupanju Državnog tužilaštva u dijelu koji se odnosi na postupanje službenika policije prije i nakon masovnog ubistva, Državno tužilaštvo će odluku o tome donijeti na osnovu rezultata izviđaja koji se vodi u VDT-u u Podgorici, kao i nakon kontrole postupanja njihovih službenika, koja je najavljena iz Ministarstva unutrašnjih poslova“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS