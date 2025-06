Vatrogasci uklonili zmiju iz ulaza na Starom aerodromu

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Vatrogasne jedinice uklonili su zmiju koja je ušla u ulaz zgrade u podgoričkom naselju Stari aerodrom.

Prema riječima vatrogasaca, radi se o smuku, bezopasnoj zmiji koja nije otrovna.

Stanari koji su se okupili kazali su da, uprkos tome, nije nimalo prijatno znati da su djeca mogla naići na tako veliku zmiju u ulazu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS