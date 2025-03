Vatrogasci i ronioci tragaju za majkom i djetetom koji su nestali

Podgorica, (MINA) – Vatrogasci podgoričke Službe zaštite i spašavanja uključeni su u potragu za majkom i djetetom koji su nestali u utorak veče kod mosta Luča, saopštio je vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, Zdravko Blečić.

Blečić je agenciji MINA kazao da su sa dva vozila i šest vatrogasaca sinoć obavili pretragu.

“Bili su jako teški uslovi za pretragu, mrak, tražili smo do kasno u noć”, rekao je Blečić.

Kako je kazao, jutros su od sedam sati i 30 minuta, nastavili pretragu čamcima, a sedam vatrogasaca je na terenu.

“Uz pomoć drona pretražujemo i obalu na tom potezu, uključeni su i ronioci”, rekao je Blečić.

On je dodao da su akciju uključeni i službenici Agencije za zaštićena područja.

