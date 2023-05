Varhelji: Crnoj Gori potrebna stabilna vlada i parlament

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potrebna stabilna vlada i parlament koji će omogućiti napredak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom (EU), poručio je evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji.

Varhelji je na Tviteru /Twitter/ naveo da je na marginama foruma „EU u susret Balkanu: 50 godina proširenja” u Sofiji, razgovarao sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović o predstojećim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori.

“Crnoj Gori je potrebna stabilna vlada i parlament koji će, unapređujući vladavinu prava, omogućiti napredak u pristupnim pregovorima sa EU”, kazao je Varhelji.

