Vanredna sjednica Skupštine 20. februara

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić sazvao je za 20. februar vanrednu sjednicu parlamenta na čijem će dnevnom redu biti predlog otvaranja parlamentarne istrage i formiranja anketnog odbora, povodom politički motivisanih ubistava od uvođenja višestranačja i napada na novinare i druge slobodne intelektualce.

Predlogom je, kako se navodi u sazivu, predviđeno otvaranje parlamentarne istrage i formiranje anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanjima državnih organa i drugih subjekata u slučajevima politički motivisanih ubistava.

Predlogom je predviđeno i prikupljenje informacija i činjenica o okolnostima fizičkih napada i prebijanja novinara i drugih slobodnih intelektualaca od policijskih službenika poznatih kao „crne trojke“.

Dodaje se da su se za „crne trojke“ u javnosti pojavljivale informacije da su bile zadužene za prebijanje političkih neistomišljenika tadašnje vlasti.

Sjednica je zakazana za 20. februar u 11 sati.

