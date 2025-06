Vajs: Crna Gora ostaje vodeći kandidat u procesu proširenja EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje vodeća zemlja kandidat u procesu proširenja Evropske unije (EU), kazao je predsjedavajući Parlamentarnog odbora Evropska unija-Crna Gora za stabilizaciju i pridruživanje, Tomas Vajs.

On je, komentarišući usvajanje izvještaja o godišnjim izvještajima Evropske komisije o Crnoj Gori za 2023. i prošlu godinu, kazao da se nada da će se država pridružiti EU do 2028. godine.

“Javna podrška integracijama u EU ostaje snažna i postoji jasan geopolitički razlog za pristupanje”, naveo je Vajs.

Tu priliku, kako je dodao, moraju iskoristiti svi politički akteri da konstruktivno rade, ubrzaju reforme i odlučno krenu napred na putu ka EU.

“Za Crnu Goru to znači kontinuirani napredak, posebno u oblastima reforme izbornog zakona, nezavisnosti pravosuđa i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Dalji napredak se mora postići i u zaštiti životne sredine”, zaključio je Vajs.

