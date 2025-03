Uz podršku EK jačaju kapacitete za upravljanje rizicima od katastrofa

Podgorica, (MINA) – Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) realizovaće, uz podršku Evropske komisije (EK), projekat u cilju jačanja kapaciteta za upravljanje rizicima od katastrofa, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz MUP-a su rekli da će projekat „Mjere prevencije i pripremljenosti upravljanja rizicima od katastrofa“, koji je podržan od EK, trajati do kraja juna naredne godine i da će njegov završetak označiti finalizaciju dokumenta koji će dodatno unaprijediti otpornost Crne Gore na katastrofe.

“Poznato je da živimo na području kojem nijesu strane elementarne i druge nepogode, požari, poplave, zemljotresi. Sve češće se događaju i sve češće pričinjavaju veliku materijalnu štetu”, naveo je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović otvarajući prvi sastanak povodom početka implementacije projekta.

On je kazao da je zato obaveza Direktorata za zaštitu i spašavanje da prije svega procijeni, a potom i kontinuirano jača postojeće kapacitete i na efikasan način sprovodi mjere za zaštitu stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i životne sredine.

Sve navedeno, kako je dodao, ima jako uporište u projektu koji se realizuje uz finansijsku podršku EK, koji će poslužiti Crnoj Gori da kao država članica Mehanizma civilne zaštite EU definiše mjere koje je neophodno sprovoditi shodno devet grupa rizika koje su definisane u Procjeni rizika od katastrofa.

Koordinator projekta Ljuban Tmušić naglasio je da će taj projekat omogućiti zaokruživanje ciklusa upravljanja rizicima u Crnoj Gori.

„U prethodnim godinama uradili smo Procjenu rizika od katastrofa, zatim Procjenu sposobnosti upravljanja rizicima, kao i Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa 2025-2030. koju je usvojila Vlada 1. novembra prošle godine”, naveo je Tmušić.

On je rekao da sada rade na dokumentu koji će definisati konkretne mjere prevencije i pripremljenosti upravljanja rizicima od katastrofa.

„Na osnovu toga ćemo kreirati preporuke za jačanje administrativnih, tehničkih i finansijskih kapaciteta, kao i unapređenje zakonodavnog okvira u toj oblasti“, kazao je Tmušić.

Predstavnica EK Vladlena Dorošenko Salatenko je na današnjem sastanku pohvalila dosadašnju saradnju Crne Gore sa Generalnim direktoratom za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć (DG ECHO).

Ona je naglasila da su svi do sada realizovani projekti sprovedeni shodno pravilima EK, u smislu očekivanih rezultata i ciljeva, kao i sprovedenih procedura javnih nabavki i aktivnosti shodno finansijskim obavezama.

Prema riječima Dorošenko Salatenko, Crna Gora se do sada pokazala kao pouzdan partner, a realizacija prethodnih projekata bila je izuzetno uspješna.

„EK je zadovoljna postignutim rezultatima i ohrabruje Crnu Goru da nastavi da koristi dostupne fondove za unapređenje sistema smanjenja rizika od katastrofa“, poručila je Dorošenko Salatenko.

Iz MUP-a su rekli da su na sastanku predstavljeni i planovi za dalji rad, uključujući formiranje devet radnih grupa, sa 59 članova, koje će analizirati i definisati mjere prevencije i pripremljenosti za različite vrste rizika, kao i organizaciju stručnih sastanaka i konsultacija u cilju izrade dokumenta.

