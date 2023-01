Podgorica, (MINA) – Uvođenje viznog režima neće ugroziti prijateljstvo Crne Gore i Kube, ocijenjeno je u razgovoru crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i nerezidentnog ambasadora Kube, Gustava Trista del Toda.

Kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, on je danas primio Del Toda u oproštajnu posjetu.

„Uz obostrano zadovoljstvo susretom i žaljenje što zbog objektivnih razloga izazvanih pandemijom u prethodnom periodu nijesu do kraja iskorišteni potencijali za bliže povezivanje na bilateralnom planu, ukazano je na izuzetno prijateljske odnose Crne Gore i Kube i njihovu tradiciju“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je ocijenjeno da postoje izgledne šanse za širenje međudržavne saradnje, prije svega, kroz unaprijeđenje ugovorne osnove između zemalja i to u oblasti ekonomije, turizma, nauke i tehnologije.

Sagovornici su ocijenili i da je postojeći sporazum u oblasti kulture je dobra osnova za povezivanje država i naroda u toj oblast što je od posebnog značaja, naročito za geografski udaljene zemlje.

„Imajući u vidu visoke standarde na Kubi u oblasti zdravstva i razvijenost medicinske prakse, ta oblast je prepoznata kao jedno od potencijalnih polja dalje saradnje“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, uz obostranu spremnost za frekventniji i dinamičniji politički dijalog na visokom nivou, iskazan interes za snaženje odnosa i u oblasti ekonomije.

„Zajednički je konstatovano da uvođenje viznog režima neće ugroziti prijateljstvo dvije zemlje“, navodi se u saopštenju.

