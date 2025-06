Uvode 24-satno dežurstvo u blizini Deponije na Vrelima ribničkim

Podgorica, (MINA) – Glavni grad uvešće 24-satno dežurstvo Komunalne policije i Uprave za inspekcijske poslove u području blizu Deponije na Vrelima ribničkim, kako bi spriječili paljenje guma i drugog otpada koje ugrožava životnu sredinu i zdravlje građana.

Kako je saopšteno iz Glavnog grada, odluku je danas donio gradonačelnik Podgorice Saša Mujović na sastanku Kriznog štaba, koji je sazvan povodom požarne sezone.

Iz Glavnog grada su pojasnili da se mjera 24-satnog dežurstva uvodi kao odgovor na sve učestalije incidente paljenja otpada na tom prostoru, koji proizvode gusti dim i predstavljaju direktnu prijetnju stanovništvu u okolnim naseljima.

“Uz nadležne gradske službe, dežurstvima će se pridružiti i pripadnici Uprave policije, kako bi se obezbijedio kontinuirani nadzor i brzo reagovanje”, kazali su iz Glavnog grada.

Mujović je poručio da su odlučni u namjeri da stanu na kraj nezakonitom i neodgovornom ponašanju kojem, kako je naveo, nema mjesta u Podgorici.

“Paljenje guma i drugog otpada na javnim površinama nije samo pitanje komunalnog reda – to je ozbiljan ekološki, zdravstveni i bezbjednosni problem”, rekao je Mujović.

On je naglasio da građani imaju pravo na zdravu životnu sredinu.

“Glavni grad će preduzeti sve neophodne mjere kako bi konačno riješio dugogodišnji problem”, poručio je Mujović.

Kako se navodi u saopštenju Glavnog grada, u okviru pojačanih mjera, nadležne službe će redovno kontrolisati teren, reagovati na svaku prijavu i procesuirati sve odgovorne za nelegalne aktivnosti koje doprinose zagađenju i ugrožavanju bezbjednosti.

Iz Glavnog grada su apelovali na građane da prijave svaku sumnjivu aktivnost i pozvali na zajedničku odgovornost u zaštiti prostora.

