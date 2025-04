Uveli stalno dežurstvo SJP za brzi odgovor na krizne situacije

Podgorica, (MINA) – Uprava policije donijela je standardne operativne procedure i uvela stalno dežurstvo Specijalne jedinice policije (SJP), kako bi se osiguralo brzo reagovanje u situacijama najvećeg rizika.

Iz Uprave policije su saopštili da kontinuirano preduzimaju mjere na jačanju kadrovskih potencijala, sprovođenju reformi i podizanju operativne spremnosti policijskih snaga za izvršavanje najzahtjevnijih i visokorizičnih zadataka.

“U cilju jačanja operativne spremnosti i efikasnijeg odgovora na situacije koje ugrožavaju živote i bezbjednost građana, Uprava policije je izradila interne procedure o postupanju u situacijama aktivne prijetnje vodeći se znanjem i praksom renomiranih partnerskih službi sa dugogodišnjim iskustvom u ovakvim i sličnim situacijama”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da interne procedure i pravila usmjeravaju policijske službenike sa preciznim konkretnim zaduženjima i smjernicama u postupanju u najizazovnijim kriznim situacijama aktivnog strijelca ili aktivne prijetnje.

“Koje su nepredvidive, dinamične i koje se brzo odvijaju, gdje je uloga prve patrole brzo lociranje, izolacija, zaustavljanje ili neutralizacija i stavljanje pod kontrolu prijetnje”, dodaje se u saopštenju.

Kako su kazali iz policije, cilj je spašavanje života i osiguranje bezbjednosti građana.

“Smjernice jasno razdvajaju bezbjednosne rizike u situacijama aktivnog strijelca ili aktivne prijetnje, od situacija sa “zabarikadiranim kriminalcima” i talačkim situacijama u kojima se primjenjuje taktika pregovaranja i kontrolisana upotreba sile”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su svi pripadnici Uprave policije na lokalnom i centralnom nivou u regionalnim centrima bezbjednosti upoznati sa standardnim operativnim procedurama koje su u operativnoj upotrebi do finalizacije izrade i usvajanja podzakonskih akata i pravila u postupanju, kojima će se bliže urediti ta oblast.

“Policijski službenici na lokalnom nivou prošli su specijalističku mentalno-taktičku obuku u postupanju u bezbjednosno izazovnim situacijama”, kazali su iz Uprave policije.

Oni su istakli da je obučen veći broj instruktora u policijskim strukturama, čija je uloga i namjena da u kontinuitetu rade na podizanju nivoa spremnosti i borbene gotovosti policijskih službenika, kroz praktičnu simulaciju i uvježbavanje rješavanja krizne situacije.

“Angažovanje specijalnih jedinica u kombinaciji sa obučenim policijskim službenicima u patrolama je mjera koja predstavlja dio šire strategije proaktivnog djelovanja Uprave policije usmjerene na zaštitu života i bezbjednosti građana, očuvanju javne bezbjednosti i borbi protiv organizovanog kriminala”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će dežurne grupe SJP omogućiti brži i efikasniji odgovor na krizne situacije visokog bezbjednosnog rizika, uključujući i napade aktivnih napadača i druge oblike aktivnih prijetnji i teškog nasilja kao i upotrebu istih u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala.

“Standardnim procedurama su date smjernice da prve policijske patrole koje su prošle obuku reaguju na ovakve događaje, dok će stalna prisutnost dežurnih timova SJP omogućiti brzo i efikasno angažovanje u najkraćem mogućem roku”, naglasili su iz Uprave policije.

Prema njihovim riječima, u cilju optimizacije i potpune interoperabilnosti aktivno se radi na povezivanju SJP sa avio-helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Kako bi se obezbijedilo brzo angažovanje i veći operativni domet SJP na cijeloj teritoriji Crne Gore uz konstantno taktičko uvježbavanje i usavršavanje postupanja u kriznim situacijama”, dodaje se u saopštenju.

