Uvećanje zarada i uključivanje u stambenu politiku i radna tijela prioriteti

Podgorica, (MINA) – Državna uprava nije trošak, već ključni stub funkcionalne države, poručili su iz Udruženog sindikata uprave i državnih službenika i namještenika, navodeći da su započeli dijalog sa Ministarstvom finansija i da su njihovi prioriteti uvećanje zarada i uključivanje u stambenu politiku i radna tijela.

Iz Udruženog sindikata uprave i državnih službenika i namještenika zahvalili su Ministarstvu finansija na prvoj zvaničnoj prilici za razgovor.

Taj susret, kako su ocijenili iz tog sindikata, predstavlja važan korak ka uspostavljanju kontinuirane i sadržajne saradnje u interesu zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.

“Istakli smo potrebu izgradnje partnerskog odnosa koji uvažava i realne fiskalne mogućnosti države i potrebe zaposlenih koje zastupamo”, navodi se u saopštenju.

Iz sindikata su rekli da se ključne poruke sa sastanka odnose na zahtjeve za uvećanje zarada i uključivanje u stambenu politiku i radna tijela.

“Zbog inflacije, rasta troškova života i urušenog sistema koeficijenata tražimo uvećanje zarada kroz rebalans budžeta, ako prihodi to omoguće, i korekciju zarada u Zakonu o budžetu za narednu godinu, ukoliko ranija intervencija ne bude moguća”, navodi se u saopštenju.

Iz Udruženog sindikata uprave i državnih službenika i namještenika rekli su da očekuju da njihov sindikat bude ravnopravno uključen u rad Stambenog fonda i sve procese koji se tiču stambene podrške i raspodjele subvencija za zaposlene u upravi.

“Kao reprezentativni sindikat, zahtijevamo učešće u svim komisijama i savjetima koji odlučuju o platama, uslovima rada i pravima zaposlenih, uključujući i izradu zakona i budžetskih dokumenata”, kaže se u saopštenju.

Iz sindikata su istakli da vjeruju da državna uprava nije trošak, već ključni stub funkcionalne države.

“Očekujemo da se započeti dijalog nastavi u konkretnim koracima i rješenjima, uz redovno učešće našeg sindikata u svim relevantnim procesima”, navodi se u saopštenju.

