Utvrđuju činjenice događaja u kom je napadnuto medicinsko osoblje

Podgorica, (MINA) – Službenici policije identifikovali su aktere događaja u kojem je napadnuto medicinsko osoblje Ugrentnog centra Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), rekli su iz Uprave policije i dodali da se preduzimaju mjere u cilju utvrđivanja svih činjenica.

Nezavisni sindikat KCCG-a ranije je kazao da je u noći između četvrtka i petka u Urgentnom centru napadnuta medicinska sestra Snežana Popović i pozvao nadležne na hitnu reakciju.

Iz policije su rekli da su službenici podgoričke policije postupali po prijavi napada na medicinsko osoblje, u Urgentnom centru, u noći između četvrtak i petka.

„Policijski službenici su identifikovali sve aktere događaja i u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju se dalje mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su napomenuli da KCCG ima u svom sastavu i Odjeljenje zaštite osoba i imovine.

„A zaposleni imaju odgovarajuća ovlašćenja i obaveze postupanja u skladu sa Zakonom o zaštiti osoba i imovine“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS