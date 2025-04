Utvrditi da li su branioci Bećirovića prekršili Kodeks profesionalne etike

Podgorica, (MINA) – Društvo profesionalnih novinara (DPNCG) zatražilo je od Advokatske komore da utvrdi da li su advokati Danilo Mićović i Marta Šćepanović, branioci Zorana Bećirovića, prekršili Kodeks profesionalne etike kada su na suđenju kao dokaz ponudili podatke o zdravstvenom stanju novinarke Ane Raičković.

Iz DPNCG je saopšteno da im je Raičković potvrdila da je odbrana okrivljenih sudiji Iliji Raduloviću, na ročištu 28. marta, priložila izvještaj ljekara specijaliste iz Kliničkog centra Crne Gore i zatražila da se sprovede kao dokaz.

“Mićović je predložio da se izvještaj ljekara specijaliste, čije ime je pročitao, sprovede kao dokaz, a nakon toga komentarisao o kakvim simptomima bolesti se radi, precizirajući dijagnozu”, kaže se u saopštenju.

Iz DPNCG su rekli da je sud predlog odbio.

Oni su kazali da se u Kodeksu, koji je objavljen na sajtu Advokatske komore i koji datira još iz vremena Savezne Republike Jugoslavije (SRJ), navodi da “advokat ostvaruje i štiti interese klijenta, ali i služi interesima pravde i da je obavezan da profesionalnim i drugim javnim delovanjem i ličnim primjerom doprinosi vladavini prava i društvu zasnovanom na poštovanju zakona”.

Kako su kazali iz DNP-a, u Kodeksu se navodi da je “advokat dužan da profesiju obavlja savjesno, brižljivo, odlučno, blagovremeno, sa iskrenošću prema klijentu, uz punu posvećenost slučaju koji mu je povjeren i uz upotrebu svih svojih znanja i sposobnosti i svih pravno dopuštenih i opravdanih sredstava”.

U Kodeksu se, podsjećaju iz DNP-a, navodi i da “advokat smije da koristi samo dopuštena i časna sredstva, kao i da advokat ne smije da sudjeluje ili pomaže u nedozvoljenom pribavljanju prava”.

“Iako je riječ o dokumentu iz SRJ, drugi ne postoji na sajtu Komore, pa vjerujemo da je ovaj važeći”, rekli su iz DPNCG.

Kako su naveli, dvoje pravnika, od kojih je jedan predsjednik Advokatske komore, svjesno su prekršili Zakon o zašititi podataka o ličnosti i odredbe Kodeksa Komore, ponudivši dokaz koji je nezakonito pribavljen.

“I povrijedili privatnost novinarke, jer su zdravstveni podaci najzaštićeniji zakonom (uz matični broj građana)”, dodaje se u saopštenju.

Iz DPNCG su rekli da su u pritužbi Advokatskoj komori izrazili očekivanje da će odlučiti u skladu sa zakonima Crne Gore i Kodeksom.

“Ne rukovodeći se time što se radi o predsjedniku Komore i nekada visokopozicioniranoj funkcionerki Demokratske partije socijalista, koja se javno zalagala za vladavinu prava i bila članica skupštinskog Odbora za pravosuđe”, naveli su iz DPNCG.

Oni su kazali da su zatražili da disciplinski tužilac sprovede postupak, utvrdivši da li je nezakoniti i neetički postupak dvoje advokata disciplinski prerkršaj, i da ih zbog toga adekvatno kazni.

Iz DPNCG su dodali da na mejl, koji je prošle sedmice upućen Komori, nije stigla ni potvrda da je on primljen i da će biti proslijedjen nadležnim tijelima.

“S obzirom na to da bi Advokatska komora trebalo da bude jedan od stubova pravne države, nadamo se da našu inicijativu neće ignorisati i da će odluku donijeti prije Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica, koje je pokrenulo krivičnu istragu ovim povodom”, navodi se u saopštenju.

