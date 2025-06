Utvrdili predlog za prestanak funkcije sudiji Ustavnog suda Šćepanoviću

Podgorica, (MINA) – Ustavni odbor utvrdio je danas predlog da Skupština konstatuje prestanak funkcije sudiji Ustavnog suda Crne Gore Budimiru Šćepanoviću, zbog sticanja uslova za odlazak u starosnu penziju.

Predlog za prestanak funkcije Šćepanoviću podržalo je osam poslanika.

Predsjednica Odbora Jelena Božović kazala je da će to skupštinsko tijelo održati sjednicu posvećenu izboru sudija Ustavnog suda, odmah nakon dobijenog mišljenja Venecijanske komisije o pravnom sporu koji je nastao nakon što je Ustavni odbor konstatovao prestanak mandata dijelu sudija Ustavnog suda pozivajući se na ispunjenje uslova za starosnu penziju.

Božović je rekla da se nada da će na toj sjednici izabrati sve tri sudije Ustavnog suda.

Prema njenim riječima, mišljenje Venecijanske komisije biće konačan rasplet za taj slučaj.

Božović je kazala da je debata oko penzionisanja sudija politički motivisana, a da je nesporno da se penzionisanje sudija Ustavnog suda odvija na osnovu Zakona o PIO.

“Ako sudije ne poštuju zakon onda imamo problem i tada Skupština ima pravo da reaguje.

Imali smo sudije koje nijesu poštovale zakon i mi smo, kao donosioci zakona, na to reagovali”, rekla je Božović.

Ona je naglasila da je problematično da pojedine sudije odlučuju onako kako njima odgovara.

Poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandra Vuković Kuč naglasila je da za tu partiju važno da se mora poštovati Ustav, a ne koji se zakon primjenjuje za prestanak funkcije sudijama.

“Poslanici u Ustavnom odboru ne mogu predlagati prestanak funkcije sudiji Ustavnog suda bez konstatacije na sjednici Ustavnog suda da je sudija stekao uslov za penziju”, navela je Vuković Kuč.

Prema njenim riječima, na taj način se krši podjela vlasti.

“Mi samo tvrdimo da ste prekršili Ustav jer ste preuzeli ulogu Ustavnog suda jer ste vi predložili prestanak funkcije sudijama Ustavnog suda”, rekla je Vuković Kuč.

Ona je ukazala na Non pejper Evropske komisije, navodeći da je zato Crna Gora dobila dokumnetnt takvog sadržaja.

Poslanik DPS-a Elvir Zvrko ponovio je da predlog za prestanak funkcije sudiji Ustavnog suda utvrđuje Ustavni sud na svojoj sjednici i da potom upućuje Skupštini i predsjedniku države zvanično akt da je nekom sudiji stečen uslov za predstanak funkcije, po bilo kom osnovu.

“Ustav je vrlo jasan. Ako mislite da ustavni sud nije krajnja instanca, nego da Ustavni odbor može da kontroliše rad Ustavnog suda onda predložite izmjene ingerencija”, kazao je Zvrko.

Poslanica Pokreta Evropa sad Jelena Nedović naglasila je da je odgovornost članova Odbora da izabere nove sudije Ustavnog suda.

Prema njenim riječima, priča o penzionisanju sudija je riješeno jer se o tome čeka mišljenje Venecijanske komisije.

Poslanik Bošnjačke stranke Admir Adrović rekao je da je današnja rasprava o penzionisanju Šćepanoviča potvrda da je tako trebalo uraditi i u prethodnom slučaju.

“Mislim da konačno ulazimo u tokove kako treba da radimo u budućnosti i da nam je ovo nauk da ne ulazimo u bilo kakve jednostrane odluke”, rekao je Adrović.

On je rekao da se nada da će uskoro stići mišljenje Venecijanske komisije i da je neophodno nastaviit sa izborom sudija Ustavnog suda.

“Treba da biramo sudije pažljivo i da to budu najbolji predstavnici. Da sav mogući eventualni politički uticaj na pravosudne organe za kasnije svedemo na miminum”, rekao je Adrović.

