Utvrdili Nacrt srednjoročnog programa rada

Podgorica, (MINA) – Vlada Crna Gore utvrdila je danas Nacrt srednjoročnog programa rada za period do 2027. godine, kojim su definisani ključni prioriteti i ciljevi na koje će biti usmjerena.

Iz Vlade je saopšteno da je, uporedo sa Nacrtom, pripremljen i program rada za ovu godinu, kroz koji se definišu konkretne aktivnosti čija će realizacija doprinijeti dostizanju zacrtanih ciljeva.

„Kao ključni prioriteti za naredni period definisani su: Crna Gora je država vladavine prava i kredibilna članica EU i NATO; Stabilan finansijski i ekonomski sistem za bogatu državu, građane i građanke i Zdravi i obrazovani pojedinci, kao temelj prosperitetnog i solidarnog društva“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je izrada dokumenta osmišljena kao inkluzivan proces u koji će biti uključene sve zainteresovane strane.

„U diskusiji je naglašeno da je, u skladu s dobrom praksom, Vlada u potpunosti posvećena povećanju transparentnosti i ima jasnu namjeru da krajnje korisnike javnih politika, građanke i građane, stavi u prvi plan“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je zadužen Generalni sekretarijat da javnu raspravu o Nacrtu organizuje u periodu 19. februara do 9. marta.

Prema njihovim riječima, Generalni sekretarijat nakon toga treba da pripremi i dostavi Predlog srednjoročnog programa rada Vlade 2024 – 2027. godine sa Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi.

Vlada je donijela i Odluku o obrazovanju Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2023 – 2026. godina.

“Imajući u vidu da je pristupanje EU strateški vanjskopolitički cilj Crne Gore, te da je, osim kvalitetnog sprovođenja reformi, potrebno obezbjediti i stabilnu podršku građana za pristupanje EU, u skladu sa Strategijom informisanja, neophodno je formirati tijelo koje će se starati o efikasnoj i kvalitetnoj implementaciji tog dokumenta”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je osnov za donošenje ove Odluke novi strategijski dokument čije će sprovođenje, kako su kazali, doprinijeti boljem informisanju i razumijevanju procesa evropske integracije kod građana i obezbijediti nastavak podrške procesu pristupanja Crne Gore EU.

“Nova Odluka je bila neophodna i zbog personalnih promjena u više vladinih resora u dijelu sprovođenja komunikacionih aktivnosti koje se odnose na proces evropske integracije”, pojasnili su iz Vlade.

Na sjednici je donijeta i Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice.

Iz Vlade su rekli da Crna Gora kroz dijalog sa vjerskim zajednicama dokazuje svoju posvećenost očuvanju multietničkog, multikonfesionalnog i multikulturalnog sklada kao okosnice svoje državnosti i identiteta.

„Samim tim se, zbog novih personalnih rješenja nakon formiranja 44. Vlade, nametnula i potreba imenovanja članova Mješovite komisije koja je sastavljena na paritetnoj osnovi (po pet predstavnika Crne Gore i Svete Stolice), a kopredsjednik sa crnogorske strane je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović“, kaže se u saopštenju.

Vlada je danas usvojila Informaciju o nedostatku prostornih kapaciteta u studentskim domovima u Podgorici.

U Informaciji se navodi da su studijske 2023/2024. godine 2.223 studenta konkurisala na 1.509 mjesta, odnosno da je 714 studenata ostalo je bez zadovoljenja potrebe smještaja.

“Kada se ovome doda veliki broj studenata koji su u prethodnom periodu odlučili da pitanja stanovanja riješe zakupom nekretnina, a u svijetlu sve većeg nivoa cijena, jasno je da je broj studenata koji svoje pravo ne mogu zadovoljiti trenutnim kapacitetima studentskih domova sve veći”, reklu su iz Vlade.

Tim povodom je, kako su istakli, zaduženo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija da, u saradnji sa ministarstvima finansija, prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i upravaa za kapitalne projekte i za državnu imovinu, formira međuresorsku komisiju, koja bi u roku od 15 dana sačinila informaciju o procijenjenoj vrijednosti i vremenskom okviru za rješavanje problema nedostatka smještajnih kapaciteta.

