Utvrdili izmjene zakone u cilju povećanja djelotvornosti rada Upravnog suda

Podgorica, (MINA) – Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu čiji je cilj povećanje djelotvornosti rada Upravnog suda, posebno u pogledu stope ažurnosti i dužine trajanja postupka, kao i obezbjeđenje prava građana na suđenje u razumnom roku.

Iz Vlade su kazali da se donošenju tog Zakona pristupilo radi prevazilaženja problema koji su se pojavili u praktičnoj primjeni tog propisa, a koji su uticali na efikasnost upravnog spora i djelotvornost sudske zaštite.

“Teškoće su se ogledale u povećanom prilivu predmeta pred Upravnim sudom, značajnoj operećenosti rada sudija ovog suda, značajnom broju održavanja usmenih rasprava, povećanju broja kontrolnih zahtjeva za ubrzanje postupka i značajnim iznosima koji se plaćaju za povredu prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u cilju prevazilaženja navedenih problema iniciran projekat sa OECD/SIGMA organizacijom sa svrhom unapređenja rada suda, kao i za usklađivanje domaćih zakona sa evropskim upravno-pravnim okvirom.

Dodaje se da su tokom tog projekta izrađene dvije analize u sklopu kojih je sprovedena preliminarna procjena funkcionisanja Zakona o upravnom sporu, kao i identifikovanje problema vezanih za njegovu primjenu.

Iz Vlade su nakon današnje sjednice rekli da su analize ukazale da je potrebno pristupiti izmjenama tog zakona kako bi se doprinijelo poboljšanju efikasnosti rada suda i iz razloga usklađivanja sudske prakse sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.

“Posebno kada se radi o pružanju sudske zaštite u razumnom roku kako je to predviđeno članom 6 stav 1 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava”, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da na sjednici utvrđen i Predlog zakona o izmjenama o dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti.

Pojašnjava se da postojeći Zakon o muzejskoj djelatnosti do sada nije prolazio koz postupak izmjena i dopuna.

Dodaje se da su posljednjih godina uočene određene nedoumice u praksi, pa se pristupilo preciziranju pojedinih zakonskih normi.

„Tako da će se izmjenama odredbi ovog Zakona unaprijediti postojeći normativni okvir, što predstavlja ključni osnov za uspostavljanje i primjenu savremenih standarda u muzejskoj djelatnosti, posebno kada su u pitanju osoba sa invaliditetom“, dodaje se u saopštenju.

Kako je istaknuto, razlozi za izradu teksta izmjena i dopuna su uvođenje rodne senzitivnosti, preciziranje pojimova i definicija iz oblasti muzejske djelatnosti, a u skladu sa praksom, preciziranje osnivanja muzeja vjerskih zajednica kao i adekvatno usaglašavanje materjalnih i kaznenih normi.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bilbliotečkoj djelatnosti.

Navodi se da je predmet izmjena i dopuna usaglašavanje sa Zakonom o potvrđivanju Marakeškog ugovora za olakšanje pristupa objavijenim djelima za osobe koje su slijepe, slabovide ili imaju druge poteškoće u korišćenju štampanih materijala.

Vlada je usvojila informaciju o trenutnom stanju i potrebi sprovođenja kratkoročnih mjera revitalizacije plaže i izgradnje vještačkih nasipa – dina radi prevencije štete na imovini Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) „Ulcinjska rivijera“ izazvane erozijom na Adi Bojani.

Kako se dodaje, tim povodom, zaduženo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da, shodno ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji od 24. februara angažuje firmu „Zaštita prostora Crne Gore“ i u što kraćem roku realizuje projekat izgradnje vještačkih nasipa – dina, kao i revitalizaciju plaže u cilju prihranjivanja iste, kao privremene sezonske mjere zaštite plaže na Adi Bojani, korišćenjem sredstava budžeta Ministarstva.

„Za izvođenje radova koristiće se materijal (pijesak) deponovan na Adi Bojani. Rok za izvođenje radova na revitalizaciji plaže u cilju prihranjivanja iste je deset radnih dana, a radove je potrebno započeti u roku od deset dana od dana usvajanja predmetne Informacije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je rok za izvođenje radova na izgradnji vještačkih nasipa 20 radnih dana, a radovi će započeti po završetku ljetnje turističke sezone, u oktobru.

