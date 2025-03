Utvrđen redsosljed lista za lokalne izbore u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Lista Evropskog saveza, koju čine Socijaldemokrate, Socijaldemokratska i Liberalna pratija, biće prva na glasačkom listiću za lokalne izbore u Herceg Novom 13. aprila, odlučeno je žrijebanjem u Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK).

Na drugom mjestu biće lista Građanskog pokreta URA, na trećem lista Bokeški forum, a na četvrom koalicija Za budućnost Herceg Novog i Boke (Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Prava Crna Gora i Ujedinjena Crna Gora), prenosi RTHN.

Pod brojem pet na listiću biće lista “Stevan Katić – Znamo se po djelima”, broj šest lista Demokratske partije socijalista, na sedmom mjestu je lista Socijalističke narodne partije, na osmom Građanski pokreta za Herceg novi, a na devetom Novska lista.

Prema riječima predsjednika OIK-a Dejana Radonića, u narednom periodu uslijediće imenovanje biračkih odbora za 47 biračkih mjesta, zatim štampanje izbornog materijala, glasačkih listića, kao i niz pravno administrativnih radnji, kako bi izborni dan protekao u najboljem redu.

„Očekujemo da izborna kampanja bude u duhu Herceg Nvog, fer i korektna“,, kazao je Radonić.

Birački spisak biće zaključen deset dana prije održavanja izbora. Podsjećamo, izbori u Herceg Novom zakazani su za 13. april.

