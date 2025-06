Utakmica između Budućnosti i Partizana protekla bez incidenata

Podgorica, (MINA) – Košarkaška utakmica finala ABA Lige između Budućnosti i Partizana u Podgorici, protekla je u najboljem redu, bez incidenata i uz poštovanje bezbjednosnih mjera, saopšteno je Uprave policije.

Navodi se da su službenici Uprave policije, u skladu sa zakonom i nadležnostima, adekvatno planirali i postavili službe, kako bi odgovorili na sve bezbjednosne izazove.

Ističe se da su policijski službenici i preventivno postupali u cilju održavanja stabilnog javnog reda i mira, prije, tokom i po završetku utakmice.

“Uprava policije se zahvaljuje građanima i navijačima na iskazanoj bezbjednosnoj kulturi i poštovanju zakona za vrijeme utakmice, uz očekivanje da će i naredna, koja će biti održana sjutra, proteći u fer i sportskoj atmosferi”, kaže se u saopštenju.

