Usvojili pravila za ocjenjivanje državnih tužilaca

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) usvojio je Pravila za ocjenjivanje državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava, saopšteno je iz tog tijela.

Pravila za ocjenjivanje državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava usvojena su na sjednici kojom je predsjedavao vrhovni državni tužilac Milorad Marković.

“Pravilima se uređuju postupak ocjenjivanja i indikatori za sačinjavanje izvještaja i predloga ocjene rada državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava”, rekli su iz TS-a.

Na sjednici je, kako su kazali, obavljen intervju sa Tanjom Božović, kandidatkinjom prijavljenom na javni oglas za izbor jednog državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na stalnu funkciju.

Iz TS-a su naveli da je nakon toga donijeta i odluka o njenom izboru za državnu tužiteljku u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Oni su rekli da su razmatrane i pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada.

“TS je dao mišljenje da je 20 pritužbi neosnovano, jedna osnovana, dok je za tri dao mišljenje da se ne radi o pritužbi na rad državnog tužioca i rukovodioca državnog tužilaštva u pogledu zakonitosti rada”, navodi se u saopštenju.

