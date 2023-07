Usvojili informaciju o nastavku saradnje sa SZ Solidardno

Podgorica, (MINA) – Vlada je usvojila informaciju o nastavku saradnje sa Stambenom zadrugom (SZ) Solidardno i prihvatila trogodišnji sporazum o obezbjeđivanju novca za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u prosvjeti.

Iz Vlade su saopštili da su dosadašnje aktivnosti SZ Solidarno rezultirale izgradnjom 740 stambenih jedinica za zaposlene u prosvjeti i dodjelom oko 6,4 miliona EUR za kredite za individualno rješavanje stambenih potreba.

Kako su naveli, aktivnosti SZ su na značajan način doprinijele rješavanju stambenih problema zaposlenih u prosvjeti.

“S obzirom na to, Vlada je iskazala spremnost za nastavkom saradnje i u narednom trogodišnjem periodu”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila informaciju o potrebi privremenog rješavanja pitanja prostornih kapaciteta Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO).

Riječ je, kako je saopšteno, o dijelu prostorija u staroj zgradi Vlade, koja je u svojini države, a kojom raspolaže Vlada.

Navodi se da je prethodno Ministarstvo pravde, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, kroz program EUROL 3, formiralo tim i izradilo studiju izvodljivosti, koja je pokazala da objekat stare zgrade Vlade ima potencijal da bude rekonstruisan i prilagođen navedenoj namjeni.

“Međutim, kako su za potpunu realizaciju projekta potrebne višegodišnje aktivnosti i velika finansijska sredstva, Ministarstvo je, uvažavajući značaj i nadležnosti SDT-a i SPO, predložilo da u cilju privremenog rješavanja problema nedostajućih prostornih kapaciteta, stavi na raspolaganje odgovarajući broj kancelarija i ostalih pomoćnih prostorija u objektu stare zgrade Vlade, do okončanja postupka rekonstrukcije i adaptacije predmetnog prostora”, kaže se u saopštenju.

U diskusiji je naglašeno da je te aktivnosti neophodno obaviti u što kraćem roku, a po dinamici koju će zajednički dogovoriti SDT, SPO i Uprava za katastar i državnu imovinu, kako bi se u značajnoj mjeri poboljšali trenutni uslovi za rad tih organa i kako se ne bi ugrozilo njihovo funkcionisanje.

Vlada je donijela Nacionalni plan traganja i spašavanja na moru.

Kako su naveli iz Vlade, cilj plana je osigurati brzu, efikasnu i koordiniranu reakciju u slučaju nesreća na moru, sa ciljem da se spasu ljudski životi, zaštiti imovina i očuva životna sredina.

Vlada je usvojila nacionalni plan za implementaciju Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) za period od ove do 2027. godine.

Kako je saopšteno, ciljevi Nacionalnog plana su unapređenje i zaštita prava svakoga, posebno žena, da živi slobodno od nasilja, kako u javnoj, tako i u privatnoj sferi, u skladu sa principima jednakosti i nediskriminacije.

Ciljevi su, kako se navodi, postizanje ravnopravnosti polova i sprečavanje nasilja nad ženama kroz promjenu društvenog i kulturnog ponašanja žena i muškaraca, iskorjenjivanje predrasuda i rodnih stereotipa, adekvatne obuke svih stručnjaka, kao i kroz programe za počinioce nasilja kako bi se spriječila dalja viktimizacija žrtava rodno zasnovanog nasilja.

Iz Vlade su rekli da je, takođe, prioritet i uspostavljanje i jačanje zakonodavnih ili drugih mjera, u skladu sa međunarodnim pravom, u pružanju zaštite i podrške žrtvama i svjedocima svih oblika nasilja obuhvaćenih Konvencijom.

“Poseban akcenat stavlja se na osnaživanje žena i djevojčica sa iskustvom nasilja sa osvrtom na žene sa invaliditetom, pripadnice LGBTQ – odnosno žena i osoba drugačijih rodnih identiteta, Romkinja i Egipćanki i žena koje žive u ruralnim područijima”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je za sprovođenje Nacionalnog plana potrebno 4.568.500 EUR, od čega će 3.974.500 EUR biti obezbijeđeno iz budžeta, a preostali iznos iz donacija.

Vlada je usvojila informaciju o pružanju humanitarne pomoći Turskoj zbog saniranja posljedica zemljotresa.

“Tim povodom, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo zdravlja su zaduženi da upute materijalnu pomoć prema utvrđenoj specifikaciji”, navodi se u saopštenju.

