Ustavni sud: Vrhovni sud nema pravo da odbacuje tužbe za pravično suđenje

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud nema pravo da odbacuje tužbe za pravično suđenje zbog zloputrebe prava, saopštili su iz Ustavnog suda.

Iz Ustavnog suda su kazali da su pružili ustavnopravnu zaštitu pravu na suđenje u razumnom roku, u situacijama kada Vrhovni sud odbacuje tužbe za pravično zadovoljenje zbog zloupotrebe prava.

„Ukidajući predmetne odluke Vrhovnog suda i vraćajući ih na ponovni postupak i odlučivanje, Ustavni sud je izrazio stav da je Vrhovni sud uveo nova pravila i način odlučivanja po tužbi za pravično zadovoljenje, koje kao takvo nije propisano Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, niti Zakonom o parničnom postupku“, kaže se u saopštenju.

Iz Ustavnog suda su kazali da se Vrhovni sud, i pored eksplicitnih normi Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je leks specijalis /lex specialis/ za odlučivanje o zaštiti ovog prava, a koje se tiču odbačaja tužbe za pravično zadovoljenje, odlučio za primjenu Zakona o parničnom postupku (ZPP).

Kako su naveli, Vrhovni sud se odlučio za primjenu člana 8 ZPP-a, kojim je propisano načelo savjesnosti i poštenja, ali ne i odbačaj tužbe zbog zloupotrebe u slučaju postupanja suprotno tom načelu.

„Osnov za odbačaj zbog zloupotrebe prava nije predviđen članom 267 ZPP-a kao osnov za odbacivanje, kao što to ne može biti ni član 34 i 35 Konvencije shodno kojim odredama samo Evropski sud za ljudska prava ima mogućnost da odbaci predstavku zbog zloupotebe“, rekli su iz Ustavnog suda.

Oni su istakli da princip pravne države i član 6 Konvencije zahtijevaju da se sud pozove na određenu pravnu normu, a pravni osnov odluke ne smije da bude proizvoljan, odnosno van konteksta konkretnog predmeta, niti njeno tumačenje smije da bude van okvira jezičkog tumačenja.

„Postupajući na navedeni način, Vrhovni sud je proizvoljnim ekstenzivnim tumačenjem jasnih normi Zakona, koji je lex specialis za zaštitu prava garantovanog članom 32 Ustava, koji se tiču odlučivanja po tužbi za pravično zadovoljenje, zapravo ograničio i uskratio pravo podnosiocima ustavnih žalbi koje im je zakon garantovao“, kaže se u saopštenju.

Iz Ustavnog suda su kazali da je, kako bi se ubuduće spriječila povreda prava na pristup sudu za zaštitu prava na pravično suđenje, neophodno da se u svakom konkretnom predmetu Vrhovni sud uzdrži od proizvoljnog zaključivanja.

Kako su ocijenili, proizvoljno zaključivanje neizbježno smanjuje povjerenje javnosti u sudski sistem i ugrožava načelo pravne sigunosti, koje predstavlja jedno od glavnih obilježja vladavine prava i najviše vrijednosti ustavnog poretka Crne Gore.

„Neophodno je da prilikom odlučivanja u ponovnim postupcima Vrhovni sud donese odluke kojom će se poštovati ovo Ustavom zagarantovano pravo, za koje je Ustavni sud našao da je ukinutim odlukama povrijeđeno“, rekli su iz Ustavnog suda.

Oni su naveli da bi time bio preveniran nastanak „ping-pong“ efekta, koji za posljedicu ima produžavanje trajanja postupka, stvaranje utiska pravne nesigurnosti i značajno opterećuje nacionalno pravosuđe.

U saopštenju se navodi da je pravni pristup Ustavnog suda i obrazloženja odluka pohvalila ranija sutkinja Ustavnog i Vrhovnog suda Srbije Katarina Andrić Manojlović, u svojstvu konstultanta Savjeta Evrope.

Manojlović je kazala da su obrazloženja odluka Ustavnog suda u skladu sa standardima Evropskog suda za ljudska prava.

Iz Ustavnog suda su, govoreći o efikasnosti te sudske instance, kazali da su za manje od devet mjeseci donijeli odluke u gotovo 100 odsto predmeta starijih od tri godine i postigli da trenutno u radu imaju ustavne žalbe podnijete u posljednje tri godine.

Time se, kako su rekli, Ustavni sud Crne Gore izjednačio sa standardom ustavnih sudova država u okruženju.

„Osim toga, smanjeno je i prosječno trajanje ustavnosudskih predmeta na jednu godinu i osam mjeseci, što je od uspostavljanja djelotvornosti ustavne žalbe prvi put postignuto“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na impresivnim rezultatima Ustavnog suda postignutim za kratko vrijeme, čestitao i predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Marko Bošnjak.

„Ustavni sud će i u narednom periodu ostati posvećen efikasnom i transparentnom radu“, poručuje se u saopštenju.

