Ustavni sud radi u potpuno nefunkcionalnim uslovima

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud Crne Gore već duže vrijeme radi u potpuno nefunkcionalnim uslovima, saopštili su iz tog suda navodeći da se, pored nedostatka prostornog kapaciteta, u posljednje vrijeme suočavaju sa problemom prokišnjavanja zgrade.

Iz Ustavnog suda kazali su da je, usljed obilnih kiša, više prostorija u potpunosti van funkcije.

„Od 10. januara, usljed kontakta vode i elektroinstalacija, u zgradi je isključena struja, kako bi se prevenirao mogući kratak spoj i požar”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da nema grijanja i da je rad Ustavnog suda u potpunosti onemogućen.

Iz Ustavnog suda rekli su da, uprkos brojnim pokušajima da se ostvari kontakt sa Upravom za katastar i državnu imovinu i problem sanira, nema adekvatnog odgovora tog organa.

Oni su naveli da je Uprava za katastar i državnu imovinu, između ostalog, zadužena za održavanje objekata u državnom vlasništvu, odnosno onih koji su dati na korišćenje državnim organima.

„Ukoliko se ignorantski odnos nadležnih organa prema problemu Ustavnog suda nastavi i situacija ubrzo ne sanira, Ustavni sud neće moći da ostvaruje svoju funkciju, jer objektivne okolnosti ne dozvoljavaju bezbjedan boravak zaposlenih u radnom prostoru“, kaže se u saopštenju.

