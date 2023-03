Ustavni sud o izbornim žalbama

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud održaće danas prvu sjednicu nakon izbora troje novih sudija, a na dnevnom redu biće više ustavnih žalbi na lokalne izbore.

Na predloženom dnevnom redu su izborne žalbe Svetosavske srpske liste, podnijete nakon lokalnih izbora u Podgorici 23. oktobra.

Ustavni sud odlučiće i o izbornoj žalbi podnosioca izborne liste “Dragan Krapović – Demokrate – Ustani! Odbrani! Pobijedi! – Nema izdaje!” i predsjednice Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kolašin, Marte Šćepanović.

Konačni rezultati lokalnih izbora u Podgorici, Plavu i Pljevljima još nijesu proglašeni zbog izbornih žalbi koje su izjavljene protiv rješenja Državne izborne komisije.

Ustavni sud odblokiran je 27. februara izborom Snežane Armenko, Dragane Đuranović i Momirke Tešić za sudije tog suda.

Ustavni sud sada ima šest sudija.

Sedmi sudija nije izabran na sjednici Skupštine 27. februara, jer predloženi kandidat Faruk Resulbegović nije dobio dvotrećinsku podršku poslanika.

