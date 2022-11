Podgorica, (MINA) – Institucionalna i politička kriza koja usporava razvoj Crne Gore i odlaže fokus sa svakodnevnih problema građana, odraz je činjenice da trenutni saziv parlamenta nema kapacitet da deblokira institucije niti predstavlja aktuelnu volju građana, ocijenili su iz Pokreta Evropa sad.

Lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić je, upitan da prokomentariše usvajanje izmjena Zakona o predsjedniku Crne Gore, kazao da se nameće zaključak da je neophodno izabrati, prije svega, sudije Ustavnog suda.

Spajić je agenciji MINA rekao da je Ustavni sud jedina relevantna institucija za ocjenu ustavnosti zakona.

„A ako za to ne postoji politička volja i kvalifikovana većina, onda su vanredni parlamentarni izbori jedino logično i pošteno rešenje“, naveo je Spajić.

To, kako je istakao, nije partijski interes Pokreta Evrope sad, već državni, kako bi se konačno okončao pravni i institucionalni haos i nastavio proces evropskih integracija.

„Građani su umorni od neodgovornog djelovanja mnogih političara, koji umjesto na opšti, ogromno vrijeme troše na partijski i lični interes“, kazao je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS