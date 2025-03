Ustavni sud deset godina ignoriše Ustav i zakon

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud već deset godina ignoriše svoju obavezu da obavještava Skupštinu o pojavama neustavnosti i nezakonitosti, iako mu to izričito nalažu Ustav i Zakon o Ustavnom sudu, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević kazala je da je Ustavni sud, umjesto da bude čuvar ustavnosti, postao simbol nečinjenja.

“A njegovo dugogodišnje ćutanje nije ništa drugo do kršenje zakona od strane onih koji bi trebalo da ga brane”, rekla je Kovačević.

Ona je kazala da ta dugogodišnja institucionalna pasivnost dolazi u trenutku kada se u javnosti svakodnevno otvaraju ozbiljna pitanja o ustavnosti i zakonitosti različitih odluka i akata institucija.

“Dok pravni stručnjaci, nevladine organizacije, advokati i profesori redovno upozoravaju na potencijalne povrede Ustava, Ustavni sud ignoriše zakon, ograničavajući se isključivo na odlučivanje po pojedinačnim ustavnim žalbama i inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, pri čemu mnogi predmeti već godinama skupljaju prašinu u birokratskim fiokama”, upozorila je Kovačević.

Prema njenim riječima, posebno je zabrinjavajuće to što su sudije, i u prošlom i u sadašnjem sazivu, birane kroz političke dogovore, bez istinske volje da Ustavni sud zaista postane nezavisan.

“Iako je izbor novog Ustavnog suda prije skoro dvije godine naširoko pozdravljan i hvaljen, građani Crne Gore još čekaju da vide bilo kakvu suštinsku promjenu”, rekla je Kovačević.

Kako je kazala, Ustavni sud za sada ostaje isti – zatvoren, neefikasan i nesklon preuzimanju odgovornosti.

“Ovo nije samo pitanje zakona, već pitanje odnosa prema građanima i prema vladavini prava”, naglasila je Kovačević.

Prema njenim riječima, ako Ustavni sud i dalje bude ignorisao svoju dužnost, onda on nije zaštitnik Ustava, već njegova najslabija karika.

Iz CDT-a su pozvali sudije da prestanu sa praksom institucionalnog ćutanja i da preuzmu odgovornost koju su prihvatili svojim izborom na te funkcije.

“Ako novi sastav Ustavnog suda želi da pokaže da nije samo loša kopija prethodnog, sada ima priliku – neka konačno počne da radi svoj posao”, poručila je Kovačević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS