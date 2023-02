Uspostaviti funkcionalan Ustavni sud i raspisati parlamentarne izbore

Podgorica, (MINA) – Matica crnogorska apelovala je na političke aktere, partije i međunarodnu zajednicu da, uspostavljanjem funkcionalnog Ustavnog suda, pokažu odgovornost i doraslost aktuelnom trenutku i da raspisivanjem parlamentarnih izbora omoguće formiranje kredibilne vlade.

Predsjednik Matice Dragan Radulović kazao je da duboka politička kriza prijeti da Crnu Goru dovede do institucionalnog sloma s mogućim nesagledivim posljedicama po građanski mir, budućnost njenih građana i suverenost crnogorske države.

“Skupština Matice crnogorske upućuje apel političkim akterima, partijama i međunarodnoj zajednici da pokažu odgovornost i doraslost aktuelnom trenutku, uspostavljanjem funkcionalnog Ustavnog suda i da raspisivanjem parlamentarnih izbora učine mogućim formiranje kredibilne Vlade”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Matica crnogorska od osnivanja 1993. godine principijelno branila mir, građanske i evropske vrijednosti, a kao identitetska institucija posebno vodila računa o državnim i nacionalnim interesima Crne Gore.

Radulović je kazao da se Crna Gora u posljednje dvije godine suočava sa sve ozbiljnijim opasnostima i destrukcijama.

“Koje prijete da uruše njen identitet, utemeljen u hiljadugodišnjoj državnosti sa četiri crnogorske dinastije, veličanstvenoj antifašističkoj narodnooslobodilačkoj borbi tokom Drugog svjetskog rata i na referendumu od 21. maja 2006”, naveo je Radulović.

On je ocijeno da se na predstojećim predsjedničkim i parlamentarnim izborima, odlučuje sudbina i karakter crnogorske države.

“Ako suverenističke i istinske građanske snage, uz podršku manjinskih naroda, ne ostvare rezultat kojim će odbraniti crnogorski građanski, nacionalni, kulturni i duhovni identitet, ideje i vrijednosti takozvanog „srpskog sveta“ će snažiti, s prijetnjom da u konačnom budu i ostvarene”, smatra Radulović.

Kako je kazao, narednih godina će se upravo u Crnoj Gori voditi odlučujuća politička borba za realizaciju starog velikodržavnog projekta pod novim imenom, uz finansijsku, medijsku i logističku pomoć Srbije i Srpske pravoslavne crkve.

Prema riječima Radulovića, svima bi trebalo biti jasno da bez potčinjavanja Crne Gore projektu „srpskog sveta“, nije moguće ostvarenje ideje Velike Srbije.

“Prvi i odlučujući korak bi bio promjena crnogorskog identiteta u srpski, a zatim i obračun s crnogorskom državnošću”, kazao je Radulović.

On je naveo da bi stoga svi akteri na političkoj i javnoj sceni, ali i politički predstavnici zapadnih zemalja, morali znati da je i sudbina „srpskog sveta“ najbliže skopčana sa sudbinom Crne Gore.

“Upravo zbog toga svjedočimo svakodnevnim napadima i negiranju crnogorske nacije, crnogorske kulture, crnogorskoga jezika, Crnogorske pravoslavne crkve kao i nasrtajima na institucije, intelektualce i pojedince koji ove identitetske vrijednosti afirmišu i štite”, rekao je Radulović.

On je kazao da se svjedoči i napadima kojima se u 21. vijeku hoće osporiti garantovana, elementarna ljudska prava i ugroziti lično dostojanstvo.

Matica crnogorska je, kako je naveo Radulović, uvjerena da crnogorsko građansko, državno i nacionalno biće ima dovoljno snage da se odupre aktuelnom nacionalističkom i velikodržavnom nasrtaju.

“Kako bi Crna Gora saglasno svojim temeljnim vrijednostima, potvrđenim na referendumu 2006. godine, gradila svoju budućnost i prosperitetno društvo”, dodao je Radulović.

