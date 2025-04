Uspješno urađena još jedna transplantacija matičnih ćelija

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) danas je uspješno izvedena druga transplantacija matične ćelije hematopoeze, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su kazali da je tu složenu proceduru samostalno izveo tim Centra za hematologiju Interne klinike, uz podršku Zavoda za transfuziju krvi i Centra za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku.

“Pacijentkinja je dobro podnijela procedure i slijedi kontinuirano praćenje naredne tri sedmice”, rekli su iz KCCG.

Oni su podsjetili da je prva transplantacija, takođe uspješno, izvedena 17. februara.

“Kao što smo i najavili, uspješno se nastavljaju transplantacije matičnih ćelija u Centru za hematologiju Interne klinike”, navodi se u saopštenju KCCG-a.

