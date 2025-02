Uspješna saradnja policija Crne Gore i Dubaija

Podgorica, (MINA) – Policije Crne Gore i Dubaija uspješno sarađuju i opredijeljene su za dalje jačanje odnosa, poručeno je tokom posjete delegacije crnogorske policije Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Iz Uprave policije je saopšteno da je delegacija, predvođena vršiocem dužnosti direktora policije Lazarom Šćepanovićem, u posjeti Dubajiu boravila od 31. januara do 6. februara, na poziv direktora policije Dubaija Abdulaha Al Marija.

Navodi se da su Šćepanović i Al Mari razgovorali o unapređenju postojeće saradnje, kao i o implementaciji savremenih tehničko-tehnoloških rješenja u radu Uprave policije.

„Posebno je razmatrana mogućnost donacije virtuelne ili kako se to u praksi često kaže pametne policijske stanice, kao jednog od segmenata unapređenja rada Uprave policije“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se Šćepanović, tokom boravka u Dubaiju, upoznao sa mogućnostima rada virtuelne policijske stanice i prednostima koje pruža zainteresovanim građanima.

„Uvođenjem navedenog teničko-softverskog rješenja građanima i turistima bi bilo omogućeno da značajan set usluga i aktivnosti koje su izvorno u nadležnost policije, ali i dio svojih obaveza poput plaćanja novčanih kazni, ostvare elektronskim putem“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, na taj način bi bilo omogućeno da građani te obaveze završavaju u digitalnom okruženju, bez odlaska u policijsku stanicu, putem višejezičnih portala, uz mogućnost onlajn kontakta i komunikacije sa Dežurnom službom Uprave policije.

U saopštenju se navodi da je delegacija tokom posjete pratila i učešće Specijalne jedinice policije predvođene komandantom Milošem Rakonjcem na prestižnom UAE SWAT Challenge takmičenju elitnih jedinica, na kojem je učestovalo 105 timova iz 47 država.

„Potencijal i kvalitet tima Specijalne jedinice policije, koji je prepoznat tokom takmičenja, pokazao je opravdanost strukturnog prestruktuiranja i reforme Uprave policije i izdvajanja Specijalne jedinice policije kao samostalne organizacione jedinice“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je takmičenje bilo i prilika da se sagledavaju mogućnosti za unapređenje kapaciteta Specijalne jedinice policije, posebno u odnosu na modernizaciju opreme i specijalističke obuke policijskih službenika.

Kako se dodaje, takmičenje je bilo prilika i za ostvarivanje kontakata sa pripadnicima drugih eltinih jednica u cilju razmjene znanja i iskustava.

Iz policije su kazali da je Šćepanovićevim prisustvom takmičenju i podrškom učesnicima iskazana opredijeljenost i posvećenost menadžmenta Uprave policije da pruži puni doprinos jačanju kapaciteta Specijalne jedinice.

Navodi se da je Rakonjac pozvan da na UAE SWAT Challenge takmičenju naredne godine bude jedan od sudija i dio organizacionog tima, zajedno sa respektabilnim predstavnicima drugih država.

