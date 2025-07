Uspješna akcija spašavanja na Skadarskom jezeru

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Direktorata za zaštitu i spašavanje danas su, na području Skadarskog jezera, spasili osobu koja je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), bila dezorijentisana i fizički iscrpljena.

Iz MUP-a su kazali da su, nakon prijema poziva u Operativno-komunikacionom centru 112, nadležne službe odmah reagovale i pokrenule koordinisanu akciju.

„S ciljem lociranja i spašavanja lica koje se nalazilo u nepristupačnom i močvarnom dijelu jezera, u stanju dezorijentisanosti i izražene fizičke iscrpljenosti“, dodaje se u saopštenju.

U akciji su učestvovali pripadnici podgoričke Službe zaštite i spašavanja, službenici Sektora granične policije, nadzorne službe Nacionalnog parka Skadarsko jezero, kao i Avio-helikopterske jedinice Direktorata, koja je angažovala helikopter tipa AB 212.

„Zahvaljujući brzoj reakciji i efikasnoj saradnji, lice je uspješno locirano, evakuisano helikopterom i transportovano u Klinički centar Crne Gore radi medicinskog pregleda“, kaže se u saopštenju.

