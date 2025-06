Uručene nagrade najboljim učesnicima Olimpijade znanja

Podgorica, (MINA) – Nagrade najuspješnijim takmičarima iz osnovnih i srednjih škola u okviru 15. Olimpijade znanja dodijeljene su danas na svečanosti u Rektoratu Univerziteta Crne Gore (UCG).

Iz UCG su naveli da se oko 500 učenika osnovnih i srednjih škola iz cijele Crne Gore ove godine takmičilo u oblastima matematike, fizike, hemije, biologije i programiranja.

Rektor UCG Vladimir Božović rekao je da je Univerzitet otvoren i spreman da razvija talente mladih.

„Vaši talenti već pripadaju Crnoj Gori, ali sam siguran da posjedujete kapacitete da se dokažete i na mnogo široj i zahtjevnijoj sceni. Vašim znanjem i sposobnostima treba da se otvore nova vrata i ostvare nove pobjede – i na domaćem, i na međunarodnom planu“, kazao je Božović.

On je istakao da su danas mladima dostupni mnogo veći resursi, znanja i mogućnosti za razvoj.

„Upravo zato, vaša je i veća obaveza – da, koristeći sve te prednosti, postignete uspjehe na koje ćete biti ponosni, kao i vaše škole, UCG i cijelo naše društvo“, rekao je Božović.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Miljan Bigović kazao je da Olimpijada znanja slavi znanje, trud i istrajnost koje su pokazali mladi ljudi, čak i u vremenu brzih odgovora i površnih informacija.

On je zahvalio mentorima na podršci mladim talentima, ističući da se ove godine prijavio veći broj učenika.

Bigović je istakao da je uvjeren da će nastavak saradnje doprinijeti još većoj motivaciji i uključivanju učenika.

On je zahvalio svim autorima i ocjenjivačima testova, koji su svoj posao obavili besplatno, sa izuzetnim kvalitetom i profesionalnošću, kao i dekanima drugih fakulteta koji su pomogli u organizaciji.

Bigović je zahvalio i Božoviću, kompaniji doMEn, Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti (CANU), Centru za ekotoksikološka ispitivanja, Institutu za ljekove i medicinska sredstva, te Matematičkom klubu „Diofant“, koji kontinuirano pružaju podršku Olimpijadi znanja.

Nagrade najboljim takmičarima uručili su Božović za matematiku, Bigović za hemiju, direktor Centra za ekotoksikološka istraživanja Nikola Svrkota za fiziku, direktorica Instituta za ljekove i medicinska sredstva Snežana Mugoša za biologiju.

Stručnjakinja za informaciono-tehnološke nauke Tatjana Stanišić dodijelila je nagradu za programiranje, a članica CANU Svjetlana Terzić za učenike koji su osvojili maksimalan broj bodova.

U saopštenju se navodi da su najuspješniji takmičari iz matematike u kategorijama sedmog, osmog i devetog razreda, dodatno nagrađeni zahvaljujući saradnji sa Matematičkim klubom Diofant i doktorom Vojislavom Andrićem, na inicijativu profesorice Nevene Mijajlović.

Dodaje se da će šest učenika dobiti popust od 50 odsto za učešće na Ljetnjoj školi mladih matematičara Divčibare, a klub Diofant dodjeljuje godišnje školarine za onlajn /online/ školu mladih matematičara, u vrijednosti od oko 250 EUR po učeniku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS